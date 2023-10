Saraiva entra com pedido de autofalência | A TARDE

Após passar quase cinco anos em recuperação judicial, a rede de livrarias Saraiva entrou na quarta-feira, 4, com um pedido de autofalência na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. O anúncio foi feito pela própria empresa ao mercado financeiro

Pedido de autofalência é quando a empresa admite sua própria insolvência (incapacidade de quitar suas obrigações).

A companhia também afirmou que a RSM Brasil Auditores Independentes não presta mais serviços de auditoria à ela. Ao longo dos últimos anos, a Saraiva reduziu sua operação física, até que no último dia 20, a companhia anunciou o fechamento de todas as lojas físicas e a demissão de funcionários.

A Saraiva foi fundada por um imigrante português, Joaquim Inácio da Fonseca Saraiva, em 13 de dezembro de 1914 e chegou a ter mais de cem lojas abertas no Brasil. No início de 2018, ainda havia 85 unidades em 17 estados.