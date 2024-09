Série de encontros discute impacto da mídia na economia baiana

- Foto: Divulgação

“O impacto da mídia na economia baiana” é o tema da próxima edição da série Diálogos que Transformam, programada para o dia 28 de agosto, às 8 horas, no Bistrot Trapiche Adega, Av Lafayete Coutinho, 496.

O tema desta nova edição será apresentado por Renato Tourinho, executivo do Grupo Empresarial Bons Negócios, Ricardo Luzbel, sócio do Bahia Notícias, BP Money e Antena 1 Salvador, e Lucas Reis, presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP).

Como justifica Tourinho, “o desempenho e papel da imprensa é crucial na construção da imagem de um Estado, pois influencia a percepção pública tanto interna quanto externamente. Ao destacar conquistas, valores e aspectos culturais positivos, a mídia ajuda a fortalecer a identidade nacional e atrair investimentos e turismo. Além disso, uma cobertura positiva pode melhorar a reputação internacional de um país, facilitando relações diplomáticas e comerciais. A confiança da população também pode ser reforçada, promovendo a coesão social e o orgulho cívico”.

A série de encontros Diálogos que Transformam reúne especialistas, empresários e gestores públicos em um café da manhã para a apresentação e discussão de temas atuais e relevantes para a melhoria da competitividade empresarial do estado, buscando potencializar a geração de riquezas, empregos e renda para os baianos.

Para participar, os convidados e associados precisam preencher o formulário de confirmação de presença através deste link: https://forms.gle/xP7jqNfhVQ1fxnDL9. As vagas são limitadas a 50 pessoas.