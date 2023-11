Shopping abre às 6h e recebe grande movimento em Salvador; veja | A TARDE

O movimento já é intenso em um grande shopping de Salvador que abriu as portas, às 6h da manhã, desta sexta-feira, 24, de Black Friday. A primeira pessoa a chegar na fila foi Letícia Pinto. Às 4h da manhã a psicóloga já estava na frente do centro de compras com a expectativa de economizar. "Não saiu daqui sem minha TV e vim renovar os itens de casa também", disse a moradora de Pernambués.

A Black Friday é considerada por lojistas e consumidores como o grande dia para aproveitar promoções e garantir descontos, mas não foi essa a opinião da assistente financeira Izamara Rosário. "Devemos ser verdadeiros. À média que a gente vai fazendo pesquisa de preço, a gente vê que realmente não houve tanto abatimento das coisas", disse Isamara que está em busca do enxoval para o casamento.

Izamara Rosário fez compras para o enxoval do casamento | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Já a vendedora Rosicleide Soares disse ter encontrado bons preços, mas não encontrou os itens que procurava. "O que eu queria mesmo, na verdade eu não encontrei. Eu queria itens de Natal: Árvore de Natal, enfeites, quero decorar a minha casa e esses itens não consegui encontrar. Vou pesquisar em outras lojas para ver se tenho sorte".

O diretor da Codecon, Zilton Netto, acompanhou a abertura do shopping e fiscalizou a atuação das lojas para coibir ações irregulares. "Observamos a ausência de preços, se existe o Código de Defesa do Consumidor, a venda casada, que também pode ocorrer nesse período, a gente precisa diferenciar o que é combo, o que é promoção, do que é venda casada, mas a equipe fica muito atenta a isso também, porque a venda casada é uma prática abusiva, é uma prática muito também corriqueira para o consumidor".

Clientes aproveitando as promoções da Black Friday | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

A Black Friday chegou ao Brasil em 2010 com vendas exclusivamente pela internet. Nesses 13 anos muita coisa mudou, é o que garante a gerente de Marketing do Shopping da Bahia, Thays Leitão. "A gente começou com essa data num comportamento muito americano, uma data só, um dia só, as pessoas muito naquela confusão, e o brasileiro adaptou essa data para a sua realidade. Então, hoje em dia, a gente não chama mais nem de Black Friday, a gente chama de "Week Tudo". É uma semana inteira de descontos, as lojas começam a ofertar os seus descontos antes. Isso faz com que o cliente se programe, ele possa ter outros dias".

"Então, a gente começou desde segunda-feira e vamos até domingo. Então, tem a possibilidade do cliente se programar e ter mais dias de compra. Então, eu acho que essa é a principal adaptação que o varejo brasileiro fez. Em relação a essa data e o consumidor também em relação ao seu comportamento", explica Thays.

Confira o movimento na abertura do shopping: