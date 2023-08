Shoppings apostam em brindes, promoções e shows para Dia dos Pais

Com o Dia dos Pais chegando, os principais centros de compra da cidade tem se empenhado para aumentar as vendas e oferecer bons negócios aos clientes. A CDL Salvador espera um crescimento de 5% nas vendas dessa época com tíquete médio de R$ 180 em relação ao ano passado. Os setores de vestuários, calçados, acessórios, celulares, eletrônicos em geral, e perfumaria costumam ser os mais procurados e as estratégias de venda vão desde “compre e leve” até shows ao vivo.

No Shopping Bela Vista, clientes que somarem R$ 200,00 em notas fiscais poderão adquirir, por mais R$ 20, um copo térmico com tampa e personalizado. A promoção já está valendo e vai até o dia 13. A expectativa é que o fluxo de pessoas aumente em 12% e o de vendas, 10%. O posto de trocas está no piso L2, próximo à Praça de Alimentação.

De acordo com a Gerente de Marketing, Juliana Brandão, as cores dos copos são variadas e a superfície metálica pode ser gravada com nomes ou frases. “A escolha do copo térmico é uma resposta direta das demandas dos nossos clientes, que buscam presentes diferentes e úteis. O resultado disso está no sucesso da promoção, que já está com os estoques chegando ao fim", avalia.

Enquanto isso, no Shopping Paralela, a campanha do Dia dos Pais vai presentear os clientes com um kit de duas cervejas artesanais. Os filhos poderão personalizar a embalagem, escolhendo entre cinco opções de frases adesivas e nos finais de semana, uma artista de lettering estará presente para criar frases personalizadas. Além do brinde, nos dias 12 e 19, o shopping vai promover os workshops “Harmonizando Cultura” e “Mindubier: a Bahia é ouro”, às 15h, com o sommelier e consultor de A&B, Dan Morais. A loja dos workshops fica ao lado do Don Barber, no piso L1, e a inscrição é pelo Sympla. Morais vai dar dicas de harmonização de cervejas e os participantes poderão fazer degustação.

Kits de churrasco

O Shopping Center Lapa conta com a campanha “A receita é o amor, o presente é só o tempero”, que vai sortear 5 kits de churrasco no valor de R$ 200,00 na Gourmet Boutique de Carnes válido por 1 ano. Além disso, juntando R$ 300 em compras, os clientes podem adquirir 1 chaira e 1 faca de corte e preparo de carnes, acompanhados de uma caixa ilustrada pelo artista Tárcio Vasconcelos. A promoção vai até o dia 20, ou até quando durarem os estoques. O balcão trocas dos brindes está na Praça de Eventos, no piso L1.

Até o dia 12, o Salvador Shopping realiza a promoção “Mês dos Pais: com você a cada passo”. Em compras a partir de R$ 600 nas lojas físicas, os clientes podem trocar a nota por um par de chinelos da marca Soul Dila. Compras online valem o dobro do valor na promoção, então quem adquirir R$ 300,00, também receberá o brinde. O cadastro dos cupons fiscais deve ser feito por meio do SuperApp Salvador Shopping (disponível em Android e IOS) e a retirada do brinde será no Posto de Trocas, piso L1, ao lado da Tramontina Store.

Para estimular as vendas, o Salvador Norte oferece uma caneca de chopp exclusiva para notas fiscais a partir de R$ 350. As notas precisam ser cadastradas pelo cliente no site www.salvadornorteshopping.com.br. Compras online a partir de R$ 100 até o dia 10, ganham um Kit O Boticário e frete grátis, o cliente também pode usar a função presente para enviar com um cartão de mensagem ao endereço escolhido.

Além das promoções, no dia 12 o cantor Faustão se apresenta às 18h30 no Espaço de Eventos, piso L3 do shopping, e no dia 13/08, Dia dos Pais, tem samba tradicional com a banda Água Fresca. “Os shows gratuitos são um diferencial atrativo para os clientes que escolhem o Salvador Norte, para a compra do presente dos Pais, além de uma boa opção de entretenimento para a toda a família”, ressalta Gabriela Simões, gerente de Marketing do Salvador Norte.

O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas lançou a campanha “Ser Pai é compartilhar momentos!”, que busca oferecer uma experiência de compras diferente aos clientes, contando histórias dos chefes churrasqueiros Cobra e Bruno Pirovani com seus respectivos filhos.

Em complemento a campanha, o Parque também oferece o “Clube de Fogo”, evento gastronômico com 7 chefs experts em churrasco. Nos dias 12 e 13, das 12h às 20h, o público vai poder experimentar pratos feitos pelos chefes, além de conferir atrações musicais. No dia 12 o grupo Samba e Suor se apresenta às 14h e o cantor Camilo Doria às 17h. Já no domingo, o cantor Vini se apresenta, e em seguida a banda Amigos de Bar. O espaço conta ainda com um espaço kids para as crianças.

De acordo com Paulo Magalhães, gerente de marketing do Parque Shopping Bahia, o principal foco da campanha é promover uma experiência familiar entre pais, ou pessoas que assumiram a função de pais, e filhos. “A gente espera um incremento de 15% como resultado dessas experiências positivas dentro do shopping”, destaca.