Tesouro Direto tem recorde de novos investidores ativos

O número de investidores ativos no Tesouro Nacional chegou a 2.373.706 em agosto de 2023, o maior valor mensal da série histórica. O dado representa uma variação de 14,7% nos últimos doze meses e crescimento de 80.923 investidores no mês.

Em agosto, 468.954 novos participantes se cadastraram no Tesouro Direto. O número total de investidores cadastrados ao fim do mês atingiu 25.475.824, o que representa aumento de 23,3% nos últimos doze meses. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 26, no Balanço do Tesouro Direto.

Ainda neste mês, as vendas do sistema atingiram R$ 3.659,2 milhões. Já os resgates totalizaram R$ 3.051,3 milhões, sendo R$ 2.835,0 milhões relativos a recompras e R$ 216,2 milhões, a vencimentos.

O grupo mais demandado pelos investidores foi o indexado à Selic, o Tesouro Selic, que representou em agosto participação de 66,2% nas vendas. Os títulos indexados à inflação (Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, Tesouro RendA+ e Tesouro Educa+) corresponderam a 22,0% do total e os prefixados, 11,8%.

Em agosto, o BC iniciou o ciclo de redução da Selic, mas, mesmo com a expectativa de queda dos juros básicos neste semestre, os investidores continuam a comprar esses títulos.