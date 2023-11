Turismo responde por 11% dos empregos gerados na Bahia em setembro | A TARDE

Em setembro, o turismo na Bahia foi responsável por 11,03% do total de empregos com carteira assinada gerados em todo o estado. Isso equivale a 1.087 novos postos de trabalho criados no setor, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

“Os números demonstram que o Governo do Estado tomou atitudes acertadas quando confrontado com os desafios da pandemia, colocando em ação o plano estratégico Viva Turismo Bahia que, com base nos eixos da biossegurança, obras de infraestrutura, capacitação e qualificação e promoção dos destinos, conseguiu que a atividade turística na Bahia não só se recuperasse rapidamente, mas atingisse patamares superiores à média nacional”, declara o titular da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), Maurício Bacelar.

No segundo semestre de 2022, o turismo baiano superou os níveis pré-pandêmicos: no acumulado de janeiro de 2021 a setembro de 2022, foram gerados 20 mil empregos, número maior que o de vagas perdidas em 2020, que foi de 19.032. Em setembro de 2023, o setor já empregava mais de 26 mil trabalhadores.