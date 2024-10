A TARDE Educação participa do lançamento do projeto Saber em Construção

Lançamento ocorreu no The Latvian - Foto: Divulgação

O lançamento do projeto Saber em Construção da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) ocorreu nesta quinta-feira, 3, no The Latvian, Bahia Marina, em Salvador, em um evento exclusivo para convidados.



A iniciativa tem como foco a capacitação e educação continuada de executivos, com o objetivo de mantê-los atualizados diante das constantes mudanças e dinâmicas do setor. Na ocasião, foi apresentada a programação do primeiro curso, desenvolvido em parceria com a ESPM, uma escola de referência reconhecida por sua expertise em Marketing e Inovação voltada para negócios.



Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA, ressaltou o compromisso da associação com a qualificação no setor imobiliário.



“A segurança, qualidade e atualização do setor são premissas que a Ademi-BA persegue continuamente. Seja por meio de eventos, pesquisas ou capacitações oferecidas aos nossos associados, estamos sempre buscando elevar o padrão profissional. Com o Saber em Construção, iniciamos uma jornada educacional que visa enriquecer o conhecimento dos executivos baianos e transformar sua percepção sobre o ambiente de negócios, suas carreiras e a sustentabilidade dos modelos globais de atuação", afirmou.

Lançamento ocorreu no The Latvian | Foto: Divulgação

O Grupo A TARDE também marcou presença no evento, sendo representado pelo A TARDE Educação, através da coordenadora pedagógica Márcia Firmino, da coordenadora de projetos educacionais Berta Cunha e das representantes Cinthia Arouca e Danielle Fonseca.



“É fundamental ter a presença do A TARDE Educação neste evento, porque dá mais visibilidade para a gente. Através do programa, será possível levar o que nós queremos para toda a população”, acrescentou o presidente da Ademi-BA, Cláudio Cunha.



O evento também contou com a palestra "Os Desafios do Lifelong Learning nas Carreiras Não-Lineares", ministrada por Tatsuo Iwata, vice-presidente acadêmico da ESPM e Doutor em Educação.



"A educação continuada é um assunto hoje discutido no mundo inteiro, exatamente porque as carreiras das pessoas vão ficar mais longas, as pessoas vão viver mais, e elas não serão lineares, elas certamente farão um movimento de zig-zag muito frequente em qualquer carreira, mesmo nas tradicionais”, pontuou Tatsuo Iwata, ressaltando que os “profissionais de diversas áreas, como engenheiros, médicos e publicitários, precisarão continuar estudando ao longo de suas vidas para se adaptarem às mudanças do mercado e às novas demandas”.



Eduardo Villa Nova, diretor da Ademi-BA e responsável pelo Saber em Construção, destacou a importância das disciplinas presentes no primeiro curso, que terá início em 2025.



"Vamos oferecer para os participantes um novo olhar sobre propósito de marca, inovação e desenvolvimento de habilidades de comunicação para o líder do futuro", concluiu.