A TARDE Educação promove formação continuada em Vitória da Conquista | A TARDE

O A TARDE Educação, em parceria com o município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, promoveu uma série de minicursos para os professores da rede municipal entre os dias 4 e 6 de junho. Os encontros foram realizados no Centro de Aperfeiçoamento Profissional (CAP) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e na Secretaria Municipal de Educação (Smed).



De acordo com as pedagogas representantes do A TARDE Educação, Márcia Firmino e Berta Cunha, o objetivo das formações é incentivar os docentes a utilizarem o jornal como ferramenta pedagógica em sala de aula, um dos principais eixos do Programa.

Isa Novaes, coordenadora dos Anos Iniciais do Núcleo Pedagógico da Smed | Foto: Divulgação/ASCOM PMVC

Para Isa Novaes, coordenadora dos Anos Iniciais do Núcleo Pedagógico da Smed, a ação é significativa para a formação dos professores que trabalham com alfabetização. “Falar sobre alfabetização e letramento neste contexto é de uma relevância extraordinária, porque o professor precisa alinhar estas ações às suas práticas pedagógicas e esta formação propõe também reforçar o que eles já conhecem com base no seu percurso formativo”, disse.

Martha Valéria, coordenadora do Anos Finais do Núcleo Pedagógico da Smed | Foto: Divulgação/ASCOM PMVC

A coordenadora dos Anos Finais do Núcleo Pedagógico da Smed, Martha Valéria, elogiou a parceria. “Os professores precisavam desta valorização e espaço para transpor suas atividades na sala de aula para um meio de comunicação que neste caso é o jornal”, afirmou.



Professores aprovam parceria e formação

Raimundo Tanajura, professor da Escola Municipal Paulo Setúbal, distrito de Inhobim | Foto: Divulgação/ASCOM PMVC

Presente nas formações continuadas, o professor Raimundo Tanajura, da Escola Municipal Paulo Setúbal, no distrito de Inhobim, destacou a importância do Programa A TARDE Educação.

“A Zona Rural necessita dessas questões, principalmente um jornal. Os alunos já tinham solicitado se iríamos fazer este jornal na escola, quando seria, se podia, se tinha permissão da escola e de repente aparece um projeto maravilhoso desse. A expectativa é grande para que o projeto seja bem-sucedido na escola”, pontuou.

Ivanete França, professora do 3º ano na Escola Marlene Flores, na Lagoa das Flores | Foto: Divulgação/ASCOM PMVC

Ivanete França, professora do 3º ano na Escola Marlene Flores, em Lagoa das Flores, parabenizou a iniciativa, destacando que a alfabetização e o letramento são fundamentais, principalmente nos Anos Iniciais.

“Este é um trabalho diário, de avaliar a questão da escrita, da leitura, e usamos vários tipos de texto para isso, e o que temos visto na formação é de que forma o jornal pode também contribuir, porque às vezes vemos tanta mídia nova, mas o jornal também está se aprimorando no meio dessas novas mídias, e a linguagem que o jornal traz contribui para a questão da leitura, porque os alunos podem compreender como acontece a leitura, como é a escrita correta das palavras”, concluiu.



