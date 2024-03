A TARDE Educação promove minicurso para educadores de Simões Filho | A TARDE

Cerca de 100 educadores da rede municipal de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, participaram nesta quinta-feira, 29, do minicurso “Educação Midiática e Cidadania Digital”, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. O encontro aconteceu no Auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A formação, ministrada pelas pedagogas do Programa A TARDE Educação, Márcia Firmino e Berta Cunha, teve o objetivo de desenvolver a literacia midiática, fomentar a participação cidadã e estimular a produção crítica de conteúdo.

A secretária municipal de Educação, Mariza Bomfim, titular da pasta na gestão do prefeito Diogenes Tolentino, destacou com otimismo o lançamento do Programa, ressaltando com positividade sobre os avanços, desenvolvimentos e competências em sala de aula por meio de uma comunicação eficaz, na certeza que a educação é um agente transformador de toda sociedade.

Durante o evento, os educadores participaram de atividades em grupos, dinâmicas e exercícios voltados à reflexão crítica, além de explorar o uso de ferramentas interativas para a produção de conteúdo.

Presente na formação, a coordenadora pedagógica dos Anos Finais de Simões Filho, Jandiara Bittencourt, disse que o tema proposto foi bastante necessário. “Para trabalhar um novo recurso, o professor primeiro precisa aprender a como utilizar a ferramenta. Por isso, a temática abordada foi de suma importância para o docente trazer novas perspectivas educacionais”.

Representantes do A TARDE Educação, Márcia Firmino (esq.) e Berta Cunha (dir.) | Foto: Ag. A TARDE

A pedagoga do Programa A TARDE Educação, Berta Cunha, destacou que a temática abordada no minicurso forneceu aos educadores habilidades e conhecimentos necessários para integrar a mídia e a tecnologia em sua prática educativa.

“Os professores foram estimulados a compreender e pensar estratégias para envolver os estudantes de maneira significativa, promovendo a participação cívica, a resolução de problemas e o pensamento crítico. Essas habilidades são essenciais no mundo contemporâneo, onde a mídia e a tecnologia desempenham um papel cada vez mais importante na vida cotidiana e no ambiente de trabalho”, ressaltou a pedagoga do Programa A TARDE Educação, Berta Cunha.

Para Márcia Firmino, coordenadora pedagógica do Programa A TARDE Educação, o minicurso proporcionou aos professores de Simões Filho um espaço para troca de experiências, atualização de conhecimentos e fortalecimento da comunidade educativa. “Esses encontros contribuem para o desenvolvimento profissional dos educadores, melhorando a qualidade do ensino oferecido aos estudantes. Além disso, contribuir com a integração entre os profissionais da educação e a equipe pedagógica do A TARDE Educação pode gerar um ambiente mais colaborativo e motivador”, finalizou.