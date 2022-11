Alunos aproveitam últimos aulões de revisão para o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa amanhã, em todo o Brasil. Na Bahia, a preparação dos estudantes chega à reta final em meio a aulões de revisão e expectativas altas para a principal porta de entrada para a universidade no país. As provas serão realizadas também no dia 20. A abertura dos portões acontece às 12h e fechamento, às 13h, horário de Brasília.

Nessa reta final, muitos alunos escolhem continuar as revisões como é o caso de Catharina Ito, 21 anos. “O que tem me ajudado é manter um ritmo de estudos, mesmo que leve, assim tenho a sensação de que continuo aprendendo”, relata.

Segundo a psicóloga Mariana Nery, este hábito de revisão é bem-vindo nesse momento, mas deve ser maneirado.

“É importante focar e valorizar todo o conteúdo que já foi aprendido, mesmo que o estudante acredite não estar totalmente preparado. É tentador buscar novos assuntos para estudar, porém isso pode dar a ideia de insuficiência e aumentar o nível de ansiedade”, explica.

Nessa linha, escolas da capital vêm realizando aulões de revisão. Hoje, das 7h30 às 12h, a Unijorge vai promover mais uma edição do projeto Missão Enem em salas de cinema no Cinemark Salvador Shopping.

O evento é gratuito para quem fizer o cadastro através da página da Unijorge e é destinado a alunos do 3º ano de escolas públicas, particulares ou de cursinhos preparatórios, de 16 a 25 anos. O último será no próximo dia 19, véspera do segundo dia de prova.

O Stoodi, cursinho preparatório para o Enem e pré-vestibular 100% online, também está oferecendo aulas gratuitas com o Turbo Enem. Os alunos poderão acompanhar, de 14 a 18 de novembro, um aulão e um podcast com análise de questões e curiosidades sobre o primeiro dia e o que esperar da segunda prova. As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.stoodi.com.br/.

“Acho que essas aulas ajudam a garantir e lembrar o básico, aprender detalhes novos e principalmente estar junto com outras pessoas que estão passando pela mesma coisa”, acredita a estudante Maria Gusmão, 17 anos. Mas, dentre os vestibulandos, há quem prefira não participar dessas aulas. “Acho que esses aulões na reta final mais atrapalham do que ajudam”, diz Catharina. “São muito extensos, o que acaba cansando e sobrecarregando os estudantes”.

“É importante concentrar em atividades que promovem calma e diminuição do estresse”, recomenda a psicóloga Mariana Nery. “Praticar atividades ao ar livre, técnicas de respiração, ouvir uma música que gosta, estar com pessoas que lhe passam segurança e positividade”.

O que levar?

Os candidatos devem levar caneta esferográfica preta transparente, documento com foto e o cartão de inscrição. Também é permitido levar água e alimentos e mochila, mas não poderão ter acesso direto a ela durante a aplicação da prova.

Na Bahia, o uso de máscaras durante a prova é opcional, conforme decreto estadual. Assegurado pelo edital do Enem, nos estados ou municípios onde o uso da máscara em local fechado esteja liberado, o participante pode escolher utilizar ou não. No entanto, candidatos que estiverem com covid-19 ou outra doença infectocontagiosa não devem comparecer ao local de prova. Assim como nas duas últimas edições do exame, esses estudantes poderão solicitar a reaplicação das provas. Para mais informações, deve-se conferir o edital disponibilizado no site do Inep.

Transporte

Nos dois domingos, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai disponibilizar 320 ônibus para reforçar 137 linhas que atendem os principais locais de prova na cidade. O reforço da frota será entre 10h e 18h, para garantir o atendimento aos estudantes durante a realização do exame.

O BRT irá funcionar normalmente, das 6h às 22h, com intervalos de dez minutos entre os ônibus. Já os ascensores estarão fechados, com exceção do Elevador Lacerda, que irá funcionar das 7h às 19h. A travessia Plataforma – Ribeira também vai funcionar normalmente, das 6h30 às 18h30.

A Semob recomenda o uso dos aplicativos de mobilidade como o Cittamobi e Moovit para conferir as linhas e os horários dos ônibus, buscando evitar atrasos nos dias de prova. Os agentes da Semob e prepostos das empresas de ônibus estarão em locais estratégicos para orientar os usuários.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira