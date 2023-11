Aulão para o Enem reúne mais de 5 mil estudantes em Salvador | A TARDE

O aulão promovido pelo programa municipal IngreSSAr reuniu neste sábado, 28, mais de 5 mil estudantes no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, um recorde de público. A atividade é preparatória para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), porta de entrada para quem deseja cursar o ensino superior, que acontecerá na próxima semana. O prefeito Bruno Reis, acompanhado de secretários e gestores, marcou presença no evento.

“Desde que assumi a Prefeitura, havia o desejo de realizarmos a maior aula da história da cidade. E hoje estamos fazendo isso, neste Centro de Convenções. Venho aqui hoje para dar meu testemunho, que quando a gente sonha, corre atrás dos nossos objetivos e se dedica, tudo é possível. A prova do Enem não é fácil, mas mesmo não sendo uma atribuição nossa, porque a Prefeitura é responsável pelo Ensino Fundamental, tínhamos que oferecer para a juventude da cidade soluções como o IngreSSAr”, destacou o prefeito.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ). Em junho passado, o órgão abriu inscrições para oferecer cursos pré-vestibular, inclusive, através de parcerias com instituições particulares para selecionados no programa. Por meio do IngreSSAr, os inscritos tiveram ensino de História, Geografia, Literatura, Gramática, Filosofia, Sociologia, Inglês, Espanhol, Redação, Biologia, Química, Física e Matemática.

O mega aulão gratuito fecha a edição do programa deste ano da iniciativa. O Enem acontece nos dias 5 e 12 de novembro em todo país.

Avaliação

A titular da SPMJ, Fernanda Lordêlo analisou o número de adesões ao IngreSSAr: “Os professores disseram que nunca deram aulas para tantos alunos. Este é não apenas um grande dia de conhecimento, mas também de entretenimento e informação, que converge educação, arte e cultura”.

A atividade foi dividida em dois blocos, tendo um intervalo para almoço e outro cultural para a exibição da peça teatral 5 Segundos com temas históricos e sociais sobre Era Vargas, Segunda Guerra Mundial, nazismo, intolerância e racismo. Para dar mais leveza ao dia de revisão, o público presente foi convidado a participar de alongamentos durante o intervalo. Ao final da programação, haverá apresentação do DJ Pedro Chamusca.

Serviços

A estrutura também contou com expositores de instituições de ensino superior tirando dúvidas sobre cursos e processo de matrícula; de equipes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para aferição pressão arterial e glicemia dos alunos, além de orientações nutricionais e sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

A Secretaria Municipal da Reparação (Semur) ofertou aos estudantes uma palestra sobre a Lei de Cotas, assim como orientações étnicas raciais. Já a Secretaria Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Semdec) levou um estande para realizar cadastros no Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm); inscrições para o curso Simm Prepara, que visa aprimorar habilidades em português, matemática e desenvolvimento de competências interpessoais; e para oferta de vagas nos programas de qualificação profissional oferecidos pela Salvador Tech e Trilha Náutica.