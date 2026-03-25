CNH no bolso: Jovens baianos vencem concurso de redação sobre trânsito

Estudantes vencedores do prêmio Trânsito de Ideias - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Os vencedores do prêmio Trânsito de Ideias foram divulgados nesta quarta-feira, 25, durante uma cerimônia realizada no Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória, em Salvador.

O evento, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), reuniu estudantes, professores e convidados em um momento de celebração da educação e da conscientização no trânsito.



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A solenidade teve início às 16h e reuniu professores orientadores e estudantes do 3º ano do ensino médio da rede estadual, que participaram do concurso por meio da produção de redações dissertativo-argumentativas com o tema “Trânsito, cidadania e sustentabilidade: o papel do jovem na construção de um futuro mais seguro”.

Para Lucas Machado, coordenador executivo do Detran-BA, o prêmio é a consolidação de um esforço coletivo que impactou mais de 54 mil pessoas.

“A gente entende que a educação pelo trânsito é um vetor estratégico dentro do órgão e a gente entende que não adianta investir só em tecnologia, em atendimento, em processo se a gente não investir em educação, porque é através da educação que a gente transforma os comportamentos das pessoas. O trânsito não é só veículo circulando, o trânsito é uma área de convivência de pessoas”, pontuou Machado.

Lucas Machado, coordenador executivo do Detran-BA | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Confira os vencedores:

1º lugar

Colégio Estadual de Tempo Integral Rotary

Estudante: Ághata Nicoly Freitas

Professora orientadora: Telmira Monteiro da Silva

Município: Salvador

2º lugar

Colégio Estadual de Tempo Integral Paulo Freire

Estudante: Kelly Lopes Miranda

Professora orientadora: Maria Sylvana Abib Rocha Teixeira

Município: Salvador

3º lugar

Colégio Estadual de Tempo Integral Rotary

Estudante: Gustavo Bernardo Jesus dos Santos

Professora orientadora: Maria de Lourdes Santos da Silva Lima

Município: Salvador

Protagonismo juvenil e transformação social

Os textos foram avaliados por uma banca composta por especialistas da área pedagógica, representantes do Detran-BA e professor de Língua Portuguesa. Entre os critérios analisados estavam adequação ao tema; coerência e coesão textual; originalidade e criatividade; proposta de intervenção; e domínio da norma culta da Língua Portuguesa.

Ághata Nicoly Freitas, vencedora do 1º lugar | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A grande vencedora da tarde, Ághata Nicoly Freitas, destacou a importância de levar a realidade da rede estadual para o centro do debate. “Para mim, o que importa de verdade não é nem a questão dos prêmios, e sim de participar, de trazer a escola pública para isso [...] Eu acho que trazer isso pra essa redação faz com que a gente seja mais visto pelo governo, pela nossa gestão, enfim, por todos”, afirmou a estudante.

Sua professora orientadora, Telmira Monteiro, celebrou o incentivo à cidadania. “Eu acho super importante esse protagonismo que o prêmio está dando para os nossos estudantes, que são jovens. É importante que eles se sintam agentes na nossa sociedade. Eles são nosso futuro, então nada melhor do que ver deles propostas inovadoras que possam se tornar realidade para melhorar a vida dos que virão depois”, reforçou.novadoras que possam se tornar realidade para melhorar a vida dos que virão depois”.

Kelly Lopes Miranda, a ganhadora do 2º lugar no concurso, expressou sua surpresa com o resultado. “Eu não acreditava que eu conseguiria. Quando eu vi que eu consegui eu fiquei meio atônita, assim, meio que sem saber o que fazer, mas eu tô feliz [...] Eu falei sobre o que o governo poderia fazer para resolver esses problemas. O que os jovens estão inseridos nesse problema, e como a gente deveria pensar sobre isso”, relata.

A professora Maria Sylvana Abib, que orientou três finalistas, incluindo a 2ª colocada, celebrou o incentivo. “Esse concurso foi muito legal porque os nossos alunos precisam desse incentivo. A gente conseguiu inscrever três alunos em tempo recorde e os três foram selecionados. A escola pública tem muita coisa boa para entregar, o que muitas vezes falta é o estímulo mesmo. O A TARDE e o DETRAN estão de parabéns”.

Gustavo Bernardo Jesus, vencedor do 3º lugar, descreveu sua relação com o papel de forma sensível. “Poder fazer o que eu gosto de fazer que é escrever, expressar meus sentimentos. Eu não vejo uma redação somente como escrever algo, eu vejo como tirar algo não só daqui [da cabeça] como daqui [do coração]. Trouxemos soluções inovadoras com base na tecnologia e autores importantes”.

Estudantes finalistas do prêmio Trânsito de Ideias | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Sua orientadora, Maria de Lurdes Santos, reforçou que a escola pública só precisa de espaço para brilhar. “A escrita não deve ser só técnica, precisa ter um objetivo palpável. Salvador tem um trânsito caótico e sabemos que todos contribuímos para isso. Projetos que valorizam a escola pública mostram que eles só precisam de uma oportunidade pra decolar. Eu já sabia do potencial do Gustavo, mas ele merecia ser extrapolado”, destacou.

Premiações e impacto real

Os estudantes vencedores receberam premiações como bicicleta elétrica, notebook, tablet e a isenção total para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os professores orientadores também foram contemplados com prêmios como hospedagem em hotel, notebook e tablet, como forma de reconhecimento pelo trabalho pedagógico desenvolvido.



Jacob Luis Miranda, representante da Secretaria da Educação (SEC-BA), observou que concursos como este extrapolam a preparação para o Enem. “Eles entregam conteúdos dentro da sala de aula que fogem docomum. Fazem o aluno modificar aquele pensamento e trabalhar isso na sua vida, mas não só na sua vida, na vida ao entorno dele, na sua casa, na sua rua, na sua comunidade”, avaliou.

Jacob Luis Miranda, representante da SEC-BA | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

As ideias apresentadas pelos estudantes podem, inclusive, sair do papel para as ruas. Zilma Paixão, coordenadora de Segurança e Educação para o Trânsito do Detran-BA, garantiu que as propostas estão sendo analisadas. “Recolhemos todas as propostas, estamos discutindo e são muito interessantes. Com certeza algumas vão fazer parte das nossas campanhas, das nossas ações educativas. Agora a gente vai entrar no Maio Amarelo e as propostas que eles trouxeram vão somar muito”, revelou.

CNH gratuita

A premiação referente à CNH garante a isenção total dos custos para a emissão do documento, incluindo exames obrigatórios, taxas e a emissão pelo Detran-BA. Nos casos em que o estudante premiado ainda não tenha 18 anos, o benefício ficará assegurado para utilização quando atingir a maioridade.

A programação também contou com apresentações musicais, com a participação do saxofonista André Becker e o pianista Luizinho Assis, que executaram um repertório instrumental durante momentos da cerimônia.

Cenário temático reforçou a mensagem educativa do projeto

A solenidade também se destacou pela ambientação temática totalmente voltada ao universo do trânsito. A decoração trouxe elementos como placas de sinalização, faixas educativas, cones e outros recursos visuais que remetiam à mobilidade urbana e à segurança viária, reforçando a proposta pedagógica do concurso e criando um cenário imersivo para os participantes.

Segundo a gerente executiva do Programa A TARDE Educação, Andréa Silveira, a cenografia foi planejada de forma estratégica para dialogar diretamente com os objetivos do projeto, que trabalha conceitos como cidadania, mobilidade e responsabilidade social.

“Trouxemos elementos visuais que dialogam com o universo do trânsito, como piso adesivado remetendo às vias e à faixa de pedestres, sinalizações estilizadas, iluminação e cores já utilizadas atualmente. Também criamos um elemento instagramável inspirado no contexto da autoescola, além de detalhes cenográficos que ajudam a reforçar o caráter educativo da iniciativa. A passarela inspirada na faixa de pedestres e os elementos de sinalização reforçam essa ideia de caminho e construção coletiva. É uma forma simbólica de mostrar que a educação também é um trajeto, que exige orientação, consciência e participação ativa de todos os envolvidos”, explicou.

Finalistas e equipe A TARDE Educação | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Além da cenografia, o evento também contou com uma exposição dos trabalhos autorais produzidos por professores durante os workshops ‘Educação que Salva Vidas’. Os materiais foram organizados em formato de placas e expostos em um espaço dedicado dentro do museu, possibilitando que os convidados conhecessem de perto as práticas educativas desenvolvidas nas escolas participantes.

“Dar visibilidade a esses trabalhos é fundamental, porque evidencia, na prática, como a educação pode mobilizar reflexões importantes sobre cidadania e segurança no trânsito. Além disso, valoriza o papel do professor como mediador desse processo e reconhece a construção de soluções e ideias que impactam a sociedade”, destacou Andréa.

A diretora de conteúdos impressos do Grupo A TARDE, Mariana Carneiro, reiterou o compromisso da instituição. "A TARDE é um agente ativo na construção dessa sociedade mais crítica, mais consciente, mais preparada para os desafios do presente e do futuro [...] O prêmio Trânsito de Trânsito de Ideias é a expressão completa desse compromisso, um projeto que tem mobilizado escolas, provocado conflitações e trazido ao centro do debate um termo essencial para o cuidado da vida no trânsito", destaca.

Mariana Carneiro, diretora de conteúdos impressos do Grupo A TARDE | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

As redações dos estudantes finalistas podem ser conferidas aqui no link oficial do A TARDE Educação Premia.

Confira também os demais finalistas:

Estudante: Erlan de Souza Santos

Professora orientadora: Consuelo Gamboa da Cruz

Colégio Estadual Professora Maria Bernadete Brandão

Município: Salvador

Estudante: Guilherme de Jesus Fraga

Professora orientadora: Valéria Danielly Bezerra de Oliveira

Colégio Estadual da Bahia Central

Município: Salvador

Estudante: Guilherme Henrique Souza Gonçalves

Professora orientadora: Maria Sylvana Abib Rocha Teixeira

Colégio Estadual de Tempo Integral Paulo Freire

Município: Salvador

Estudante: Gustavo Anunciação de Souza

Professora orientadora: Telmira Monteiro da Silva

Colégio Estadual de Tempo Integral Rotary

Município: Salvador

Estudante: Maria Eduarda Almeida Xavier

Professora orientadora: Maria Sylvana Abib Rocha Teixeira

Colégio Estadual de Tempo Integral Paulo Freire

Município: Salvador

Estudante: Yasmin Queiroz Santana

Professor orientador: Adimilton Gomes Socorro de Souza

Colégio Estadual Antônio Balbino

Município: Madre de Deus

Estudante: Wesley Santos Queiroz

Professora orientadora: Girleusa Rodrigues Silva

Colégio Estadual Antônio Balbino

Município: Madre de Deus