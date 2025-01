De surpresa, Mari Fernandez faz show de encerramento do Encontro Estudantil

Mari Fernandez se apresenta no Encontro Estudantil - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Com muito piseiro e forró, o Encontro Estudantil da Rede Estadual, realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, foi encerrado em grande estilo com o show da cantora Mari Fernandez, uma das maiores vozes do sertanejo no Brasil. Com sua energia contagiante, ela fez uma apresentação exclusiva para os participantes.

Promovido pela Secretaria da Educação (SEC), o encontro, que começou na terça-feira, 17, reuniu cerca de 7 mil pessoas, entre estudantes, professores e gestores de toda a Bahia, celebrando a força da Educação Pública.

Com o tema “Arte, ciência e democracia: caminhos para a sustentabilidade”, o evento destacou projetos estruturantes das escolas da rede estadual. As iniciativas foram apresentadas por meio de feiras literárias, mostras científicas, visitas técnicas, performances artísticas, estações do saber e conexões em mídia e TV, reforçando o compromisso com uma educação transformadora e inclusiva.