Dedicação e superação são aliados na preparação para passar pelo Enem | A TARDE

Mesmo na rotina de trabalho, ser mãe e o sonho de ingressar na faculdade, Margareth Sousa Silva, 50 anos, tem determinação como elemento essencial para conquistar uma vaga no ensino superior. No segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), hoje, ela está otimista para ingressar na Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Foi só a partir do filho, Mauro Silva Conceição, 23 anos, que estudou no curso preparatório de vestibular do Instituto Cultural Beneficente Steve Biko, que ela conheceu a instituição e veio o desejo de ingressar na faculdade. No início, a cuidadora de idosos resistiu ao desafio.

“Há 28 anos concluí meu ensino médio e não tive oportunidade de voltar a estudar por vários motivos, porque é muito difícil você conjugar trabalho, casa, escola, além da questão financeira”, relata.

Exemplo

Ver quão longe o filho tem caminhado desde que entrou na faculdade a fez criar forças para acompanhá-lo. “Apesar de todos os obstáculos, ele nunca parou. Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. E se eu conseguir, outras pessoas da minha idade e de idade mais avançada podem conseguir e provar que a idade não é barreira para ninguém”, pontua.

Para o filho Mauro, é motivo de orgulho a mãe estar seguindo a jornada acadêmica. Ele entrou no curso do Steve Biko, em 2019, e cursa geografia na Ufba.

“Sempre percebi que minha mãe tentou me proporcionar tudo que ela não teve na infância. Então, para mim, sempre foi importante que ela desse uma continuidade nos estudos, até mesmo por uma questão de realização pessoal”, afirma orgulhoso.

Esse é o mesmo caminho que a catadora da cooperativa Coocai, de catadores de material reutilizável e reciclável no município de Inhambupe, Luciane Batista Rodrigues, 46 anos, está seguindo. Ela já estudou administração e há um ano decidiu cursar direito.

“A realidade dos catadores é bem de quem está de fora. Quero fazer o curso para ajudar a associação dos catadores, entender os processos administrativos mais na área jurídica, dos nossos direitos, para poder auxiliar tanto a associação quanto as pessoas que estão lá dentro”, conta.

Recomendações

Para este segundo dia do exame, as orientações são as mesmas: se manter calmo e focar em responder primeiro as questões mais fáceis para garantir a pontuação.

Lembrar de ter em mãos documentos de identificação original e com foto, também são aceitos digitais, como o E-Título, RG digital ou carteira de motorista.

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, com provas sendo aplicadas às 13h30 e se encerrando às 18h30.

