Educação de Simões Filho participa de fórum nacional em Aracaju | A TARDE

Entre os dias 05 e 07 de junho, na cidade de Aracaju, em Sergipe, foi realizado o Fórum Nacional de Presidentes e Conselhos, reunindo centenas de representantes municipais para debater o fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais. O evento discutiu estratégias para promover uma educação de qualidade em todo o país.

A Prefeitura de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, através da Secretaria da Educação (Semed), marcou presença no evento com a participação dos presidentes dos Conselhos Municipais de Educação, Cacs Fundeb, Conselho de Alimentação Escolar (CAE), além de técnicos da Semed e da secretária de Educação, Heliene Mota.

Os debates do fórum focaram no sistema municipal de educação, na gestão municipal de qualidade e nas adequações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) no cenário da educação brasileira.

Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de trocar experiências inovadoras e discutir práticas inclusivas nas escolas, bem como desenvolver políticas que garantam a qualidade do ensino e a participação da comunidade na construção de uma educação democrática.

Além das palestras e debates, conselheiros e secretários apresentaram boas práticas de gestão educacional, fortalecendo a rede de conselhos municipais em todo o país. A interação entre os participantes teve o objetivo de promover uma maior articulação e a implementação de políticas públicas eficientes, alinhadas às necessidades de cada município.

Heliene Mota, secretária de Educação de Simões Filho, destacou a importância do Fórum: "Este encontro é fundamental para o fortalecimento das políticas educacionais no nosso município, bem como de todo estado da Bahia. A troca de experiências e o debate qualificado fortalece o avanço na construção de uma educação inclusiva e de qualidade para todos os estudantes com ações colaborativas e eficazes”, diz.

