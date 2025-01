Escola nova: Bahia investe R$ 11,3 bi na rede física

Laboratório do Colégio de Tempo Integral São José, em Chorrochó - Foto: Manu Dias/GOVBA

O ano de 2024 foi marcado por esforços do Governo do Estado na melhoria da rede física das escolas, com investimentos estimados em R$ 11,3 bilhões, sendo R$ 8,6 bilhões destinados para a educação estadual. Através da Secretaria da Educação do Estado (SEC), o valor foi investido na ampliação, modernização e construção de unidades de ensino, a exemplo do Colégio de Tempo Integral São José, localizado no município de Chorrochó, no Norte do estado. A nova escola trouxe muita expectativa e novos objetivos para os estudantes.

O aluno Vinícius da Silva, do terceiro ano do ensino médio, ressalta como a estrutura, pensada para os estudantes, refletiu na sua aprendizagem. “Nem nos meus maiores sonhos eu imaginei concluir o ensino médio em uma escola com essa estrutura. As salas de aula com ar-condicionado, os laboratórios com aulas práticas e a forma como o conteúdo foi passado, melhorou muito a minha aprendizagem. Me senti valorizado estudando em um ambiente como esse”, afirmou o estudante, que sonha em ser professor de história.

Novas unidades

Neste ano, foram entregues 132 novas unidades de ensino, localizadas em áreas centrais, periféricas e zonas rurais dos municípios. Ainda segundo o órgão, estudantes de todo o território baiano também foram beneficiados com 34 quadras cobertas e cinco complexos poliesportivos educacionais, 815 escolas foram reformadas e/ou modernizadas e 89 ampliadas. Ainda estão em fase de conclusão 82 novas escolas, duas quadras cobertas, cinco complexos poliesportivos educacionais, além de 30 ampliações. Outras 221 unidades de ensino estão sendo reformadas e/ou modernizadas para serem entregues à comunidade.

Para o governador Jerônimo Rodrigues, esse é um esforço que visa garantir uma educação de qualidade para os estudantes baianos. "É uma prioridade para o Governo do Estado o investimento em colégios de tempo integral, com infraestrutura completa, mas vai muito além de construir esses espaços. Nosso objetivo é garantir uma educação de primeira qualidade para os estudantes, promover cuidado, aprendizagem e proporcionar também um ambiente ainda mais digno para nossos professores, coordenadores e toda a comunidade escolar. Com essa estrutura, o jovem se sente mais motivado para frequentar e permanecer na escola, para aprender e se preparar para o seu futuro profissional. O resultado de todo esse esforço já pode ser observado, também, com o avanço que registramos no IDEB, este ano, onde garantimos crescimento do índice pela terceira vez consecutiva".

Parceria entre SEC e Conder amplia oferta de novas unidades em todoo estado

Lançado em agosto deste ano, o projeto Construir para Educar, vai investir R$ 1,2 bilhão na construção, ampliação e modernização de 79 colégios estaduais na Bahia. A iniciativa visa garantir o acesso a escolas de ensino integral com capacidade para atender ao novo modelo pedagógico da rede estadual de ensino. O projeto é executado pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), unidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Na primeira etapa, está prevista a construção de 26 novas escolas, outras 34 serão modernizadas, dez reformadas e oito ampliadas. De acordo com a SEC, mais de 55 mil estudantes, de 44 municípios, serão beneficiados pela política pública. Salvador, Alagoinhas, Amargosa, Aporá, Arataca, Belmonte e Bom Jesus da Serra estão entre as cidades que vãoreceber as obras.

Na capital, o Centro Estadual de Educação Profissional Formação e Eventos Isaias Alves (Iceia), é um dos equipamentos que será modernizado. As intervenções, que vão atender 1.429 estudantes, incluem a implantação de um campo de futebol society, uma usina solar fotovoltaica, academia ao ar livre, piscina, 36 salas de aula e 11 laboratórios. A requalificação inclui também o teatro do Colégio Iceia, que terá capacidade para mil pessoas.