Escolas da Bahia recebem aulões do Enem neste sábado

A série de aulões com o foco no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa neste sábado, 3, em várias escolas da Bahia. A ação, promovida pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), intitulada de “Se ligue estudante – sábado é dia de aulão” abrangerá os componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática e deverá alcançar cinco mil estudantes concluintes do 3º ano do Ensino Médio e da Educação Profissional.

O aulão acontecerá das 8h às 12h, simultaneamente, em 13 unidades escolares da rede estadual em Salvador e nos municípios de Teixeira de Freitas, Irecê, Juazeiro, Itaberaba e Eunápolis (veja lista abaixo).

Em Salvador, será realizado um ato simbólico, às 9h, no Colégio Estadual Barros Barreto, em Paripe, com a presença da secretária da Educação do Estado, Adélia Pinheiro.

Também devem participar a reitora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Adriana Marmori, e os professores monitores do Programa Universidade para Todos (UPT), que irão ministrar o aulão de forma descontraída, interativa, participativa e interdisciplinar.

A partir do segundo semestre, os aulões do ENEM aos sábados serão intensificados nas escolas estaduais.

Salvador

Colégio Estadual Barros Barreto (Paripe)

Colégio Estadual Governador Roberto Santos (Cabula)

Colégio Estadual Raphael Serravalle (Pituba)

Colégio Estadual Presidente Costa e Silva (Ribeira)

Colégio Estadual da Bahia Central (Centro)

Colégio Estadual Duque de Caxias (Liberdade)

Colégio Estadual Cleriston Andrade (Suburbana Escada)

Colégio Estadual Edvaldo Brandao Correia (Cajazeiras IV)

Irecê

Colégio Professor Jorge Rodrigues dos Santos (antigo Colégio Modelo)

Teixeira de Freitas

Colégio Estadual Democratico Ruy Barbosa

Eunápolis

Complexo Integrado de Educação de Eunápolis (antigo Armando Ribeiro Carneiro)

Juazeiro

Colégio Modelo

Itaberaba

Colégio Modelo