Escolas da Bahia recebem internet em projeto do Governo Federal | A TARDE

Os ministros das Comunicações, Juscelino Filho; da Educação, Camilo Santana; e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, anunciaram nesta quarta-feira, 08, o lançamento do edital para investimento de R$ 66 milhões do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), para conectar 1.396 escolas públicas das regiões Norte e Nordeste. Na Bahia, 59 unidades de educação serão contempladas.

“Esses recursos estão sendo direcionados para levar internet de alta velocidade e qualidade para escolas públicas, conectar pequenas propriedades rurais e muitas outras iniciativas importantes. Um movimento que está em sintonia com as metas do Novo PAC de conectar todas as escolas públicas até 2026”, disse Juscelino. Este número pode ampliar em mais de 1700 escolas, a depender do ágio do edital.

A iniciativa também faz parte da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), uma parceria dos Ministérios das Comunicações e da Educação para viabilizar acesso à internet de qualidade, em alta velocidade e com Wi-Fi, para todas as 138 mil escolas públicas de ensino básico até 2026.

“Para a gente atrair o jovem para a escola, no mundo conectado hoje, nós precisamos garantir a conectividade nas escolas. O Brasil é um país muito desigual. O Norte brasileiro tem a metade da conectividade das escolas do Sul do Brasil. Então, o presidente Lula procurou unir vários ministérios, liderado pelo Ministério das Comunicações, responsável por levar conectividade.”, afirmou Camilo Santana.

O recurso é oriundo da arrecadação do Fust e foi repassado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a realização de projetos voltados à conexão em escolas que não possuem acesso à internet ou acesso inadequado para fins pedagógicos.

O presidente do BNDES enfatizou a importância da conectividade para a inclusão digital para a educação. “Eu não estou entre aqueles que querem trocar o computador pelo livro, mas não tem como pensar mais o mundo da educação sem a educação digital, sem inclusão digital. E hoje estamos aqui avançando de forma expressiva nessa direção, de utilizar os recursos do Fust, que ficou por tantos anos imobilizados”, destacou Mercadante.

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações



O Fust viabiliza recursos para iniciativas de universalização de serviços de telecomunicações, que não podem ser realizadas com a exploração eficiente do serviço. As principais receitas que compõem o Fundo são a contribuição de 1% sobre a receita operacional bruta, decorrente de prestação de serviços de telecomunicações nos regimes público e privado e as transferências de recursos provenientes do Fistel (Fundo de Fiscalização das Telecomunicações).

