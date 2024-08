Escolas da rede estadual da Bahia estão entre selecionadas para Prêmio Nacional

Nesta edição, o prêmio trata da justiça climática - Foto: Ascom | SEC

A rede estadual de ensino da Bahia está com três projetos oriundos de Salvador, Jequié e Ibicoara entre os 50 selecionados no Prêmio Nacional da Liga Steam 2024. A iniciativa é promovida pela Fundação ArcelorMittal, por meio da aliança social formada com a Fundação Banco do Brasil, em parceria com a AVSI Brasil e a Tríade Educacional, para reconhecer e valorizar a implementação da abordagem Steam em salas de aula das escolas públicas e o engajamento de alunos e professores na proposta de soluções para desafios de suas comunidades.

Nesta edição, o prêmio trata da justiça climática, com o objetivo de promover a conscientização sobre o clima e a utilização responsável dos recursos naturais do planeta.

O Colégio Estadual Josias de Almeida Melo, localizado no bairro de Plataforma, em Salvador, que atende alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, está concorrendo com o projeto da professora Joice Souza Martins Santos, intitulado “Horta automatizada – trabalhando a sustentabilidade, tecnologia e aspectos socioemocionais dos estudantes através do cultivo de hortaliças”. Ela explica o que distingue seu projeto de uma horta convencional: “Vamos utilizar um sistema de monitoramento, com sensores de temperatura, umidade do solo e do ar, entre outros pontos de sinalização, para montar um banco de dados que poderá ser utilizado para pesquisa”.

| Foto: Ascom | SEC

O trabalho enviado pelo Colégio Estadual Paulo Freire, em Jequié, tem como título “A Cidade Sol não pode ter medo da chuva” e envolve a temática das enchentes e seus impactos nas comunidades atingidas. A professora responsável, Karla Pedroza Oliveira, explica o projeto.

“A turma da 1ª série do Ensino Médio está comigo na Oficina de Iniciação Científica, com o Clube de Robótica, e na disciplina de Física. Um dos conceitos que trabalhamos é o de velocidade e a turma está criando um dispositivo para acompanhar a subida do nível da água, assim como qual o melhor local para a instalação do equipamento, identificando a medida para o início da emissão de sinais de alerta para a população”, explica a professora.

Da cidade de Ibicoara, o professor da disciplina de Matemática, Renan Pereira Santos, está desenvolvendo com 41 estudantes da 1ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual de Cascavel, no distrito do mesmo nome, o projeto “Agricultura sustentável faz bem para o bolso e o clima”. O trabalho propõe o desenvolvimento de uma agricultura sustentável, produtiva e rentável e como os conceitos e procedimentos das linguagens matemáticas podem colaborar com os empreendimentos da agricultura familiar e do agronegócio, presentes na região.

Metodologia - O Steam, acrônimo para Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, é uma metodologia interdisciplinar que interliga essas áreas com aplicação prática. A avaliação dos projetos finalistas ocorrerá de 8 de outubro a 6 de novembro, com os vencedores anunciados em 22 de novembro. O prêmio total de R$ 120 mil inclui, além de dinheiro, equipamentos e benfeitorias para as escolas. Além disso, a abordagem Steam está alinhada com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, destacando sua relevância na formação integral dos estudantes e na promoção de um futuro mais justo e sustentável.



