Estado implanta novo padrão de escolas com a oferta de tempo integral | A TARDE

Seja na capital ou no interior, as novas escolas entregues pelo Governo do Estado chamam a atenção pela imponência. Em áreas centrais, nos bairros da periferia ou áreas rurais, os colégios possuem uma megaestrutura, que conta com blocos de sala de aula com ar-condicionado, laboratórios das diversas áreas do conhecimento, quadras poliesportivas cobertas, teatros, bibliotecas, refeitórios e piscinas semiolímpicas. Todas ofertam Educação em Tempo Integral para que os estudantes permaneçam dois turnos na escola, com mais tempo e espaços voltados a programas e projetos de fortalecimento das aprendizagens.



Só em 2023, de janeiro até o dia 11 de dezembro, foram entregues 34 novas escolas de tempo integral, em uma parceria da Secretaria da Educação do Estado (SEC) com a Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur). De acordo com a SEC, além das novas escolas, mais 29 foram ampliadas ou modernizadas; 230 foram reformadas; 31 quadras cobertas e quatro Complexos Poliesportivos Educacionais foram entregues. Os investimentos, neste ano, são da ordem de R$ 1,2 bilhão.



No interior foram entregues novas escolas em municípios como Antônio Gonçalves, Aporá, Aracatu, Aramari, Barra do Choça, Boninal, Caculé, Crisópolis, Central, Cipó, Curaçá, Euclides da Cunha, Ilhéus, Itabuna, Feira de Santana, Iraquara, Jaguarari, Lapão, Lauro de Freitas, Presidente Dutra, Serrolândia e Tucano. Em Salvador, escolas novas, com este padrão, foram entregues nos bairros de São Cristóvão e Jardim Cajazeiras. Duas delas também foram inauguradas em Lauro de Freitas.



Com isso, a rede estadual de ensino já chegou a 395 unidades com oferta de Tempo Integral, em 259 municípios, alcançando 60 mil estudantes. Em um turno, os estudantes se dedicam aos componentes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como aulas de Matemática e Língua Portuguesa, e no outro, participam de atividades complementares, como esporte, cultura, arte e iniciação científica, tendo acesso à alimentação escolar.



As novas unidades escolares possuem acessibilidade, com sinalização tátil; rampas de acesso e corrimões; delimitação e concepção de espaços com o uso de elementos gráficos, por meio de pinturas, texturas e simbologias. Outra característica é a sustentabilidade marcante em toda a estrutura, que compreende desde a captação e geração de energia fotovoltaica até o aproveitamento da água da chuva.



Quem passa pela rua Luciano Gomes, no bairro de Jardim Cajazeiras, em Salvador, por exemplo, logo visualiza o Colégio Estadual de Tempo Integral José Dias de Sales. Só esta unidade escolar contou com investimento da ordem de R$ 26,4 milhões e possui 36 salas de aula climatizadas, piscina semiolímpica, quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society, restaurante estudantil e teatro, com capacidade para 200 lugares, respectivamente, e quatro laboratórios.



Entre as unidades escolares entregues no interior, está o Colégio Estadual de Feira de Santana, que recebeu investimentos em torno de 30 milhões e tem 24 salas de aulas climatizadas, biblioteca, quatro laboratórios, um teatro com capacidade para 175 lugares, piscina semiolímpica, restaurante estudantil, quadra coberta, campo de futebol de grama, pista de atletismo, entre outros equipamentos.



Em Ibicuí, o novo Colégio Estadual de Tempo Integral Paulo Freire, com R$ 13,5 de investimento, trouxe impacto para os estudantes e educadores. De toda estrutura que o equipamento oferece - 10 salas de aula climatizadas, sala multifuncional, biblioteca, quadra poliesportiva coberta, campo society, restaurante, dentre outros -, os laboratórios despertaram o maior entusiasmo na estudante Raissa Pinheiro Oliveira, 17 anos, 3º ano do Ensino Médio. “Quando eu entrei na escola, eu achei tudo muito diferente. Nunca pensei que a gente, de uma cidade pequena, do interior da Bahia, teria uma escola grande e com essa estrutura. Eu fiquei muito feliz e encantada com essa tecnologia do laboratório. Essa escola é uma grande oportunidade de se ter mais conhecimento”, afirmou.

Leia Mais:

>> Carreira no magistério público dá estabilidade aos educadores



>> Projetos promovem o protagonismo dos estudantes

>> Governo investe em grandes escolas e na aprendizagem dos estudantes

A coordenadora pedagógica do colégio, Ivone Agra, trabalha há 27 anos na educação, sendo quatro como efetiva da rede estadual de ensino. Ela falou sobre o sentimento da população pela nova estrutura. “Uma escola desta causa um impacto muito grande na cidade toda, porque a gente nunca teve uma estrutura dessas e um espaço tão amplo como esse. O próprio aluno fica interessado em vir para a escola para usufruir desse ambiente agradável, porque ele sabe que vai ter a oportunidade de desenvolver muito mais as potencialidades que ele tem. E esse teatro, por exemplo, não vai servir só para a escola, mas para toda a população, pois é o primeiro teatro no município. Está todo mundo muito feliz, mais sabido, mais inteligente”, comemorou.





Complexos Poliesportivos



A requalificação da rede física envolve ainda a modernização com ampliação das escolas existentes e a construção dos Complexos Poliesportivos Educacionais. Os complexos potencializam a política de Educação em Tempo Integral, uma vez que os estudantes passam mais tempo nas escolas, que utilizam os complexos para a prática esportiva no currículo. A depender de sua área física, os complexos possuem equipamentos como campo de futebol society, pista de atletismo, quadra de vôlei de areia, academia aberta e piscina semiolímpica. Neste ano, até o início de dezembro, a rede estadual entregou os Complexos Poliesportivos Educacionais nos municípios de Serrinha, Entre Rios, Itapetinga e Ruy Barbosa.

Acesse o caderno digital Educação para Futuro

Em sua edição desta quarta-feira, 20, o Jornal A TARDE traz o caderno Educação para o Futuro, especial com série de matérias sobre investimentos, políticas de valorização e qualificação do setor na Bahia. Confira o caderno especial Educação para o Futuro na íntegra clicando aqui!