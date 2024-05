Estudantes apresentam projetos científicos em Exposição de Itapetinga | A TARDE

Estudantes da rede estadual apresentam, neste domingo, 19, projetos científicos e culturais na 52ª Exposição Agropecuária de Itapetinga, no interior da Bahia. A feira é um dos eventos agropecuários mais tradicionais da Bahia.

Um dos projetos em destaque no stand do Núcleo Territorial do Médio Sudoeste da Bahia (NTE 8), é o “Confecção de tubetes biodegradáveis a partir do resíduo da cana-de-açúcar”. O estudante João Gabriel Fraga, 17, do curso técnico em Zootecnia, do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) do Médio Sudoeste da Bahia, explicou que o objetivo do trabalho é substituir os tubets de plástico, que auxiliam o plantio de mudas, para os biodegradáveis, feitos com esterco bovino, casca de ovo e resíduo de cana-de açúcar. "Nós misturamos os ingredientes com uma cola caseira, produzida com vinagre, água e maisena, e moldamos os tubetes para serem plantados diretamente na terra”.

Programação – O stand do núcleo contará, ainda, com exposição de obras de arte produzidas pelos estudantes; mostras musicais e literárias; experimentos biológicos ligados à gastronomia molecular; oficina de saúde, bem-estar e meio ambiente; apresentações do projeto Horta na Escola e da mostra artística de teatro, canto e dança; e explanação dos programas desenvolvidos pela Secretaria da Educação do Estado, como Jovem Ouvidor, Líderes de Classe, Mais Futuro e Partiu Estágio. Além disso, haverá oferta de serviços de saúde, como avaliação nutricional, teste de glicemia e tipagem sanguínea, realizados por estudantes dos cursos técnicos em Análises Clínicas e Nutrição e Dietética, do Colégio Estadual Alfredo Dutra, de Itapetinga.



Publicações relacionadas