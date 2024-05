Estudantes baianos com deficiência visual recebem óculos inteligentes | A TARDE

Mais de 200 óculos inteligentes - dispositivos de tecnologia assistiva vestível para pessoas com deficiência visual ou com dificuldade de leitura - foram entregues nesta segunda-feira, 29, para estudantes de 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) do Estado da Bahia que possuem algum tipo de deficiência visual.

Os óculos, do modelo OrCamMyEye 2.0, são discretos e leves. O aparelho é acoplado aos óculos, que transforma textos em áudios, permitindo que deficientes visuais possam ler. É usada uma tecnologia de inteligência artificial para converter textos de maneira instantânea, seja de um livro, tela de um celular ou de outra superfície.

Sara Victória Santos é uma das beneficiadas com o Orcam MyEyecom, e comemorou os óculos que vão ajudá-la nas tarefas educacionais diárias. “Minha expectativa está altíssima. Eu nunca tive. Sempre eu espero alguém sentar do meu lado e ditar o que está no quadro para eu escrever. E eu acho que com óculos isso vai facilitar muito”, disse a estudante do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Édson Carneiro, onde foram entregues 22 dispositivos.

Foram investidos mais de R$ 3,6 milhões com a ação que busca garantir a inclusão educacional, por meio de orientações pedagógicas e operacionais, aquisição e ou adaptação de material pedagógico especializado para atender a demanda dos estudantes cegos e de baixa visão.



Segundo a professora Eva Daltro, os óculos OrCam MyEye, vão ajudar os estudantes, que no dia-a-dia da sala de aula, não tem acesso a textos em braile, textos adaptados em relevo. “O OrCam como é um instrumento que vai estar gravando e lendo para o aluno, o que espera-se é que eles tenham maior rendimento na sala de aula, também diminuindo essa questão dele ser um aluno meramente ouvinte, ele pode estar ali tendo acesso a material impresso em apostilas, no livro, porque o OrCam lê para ele”, explicou.

Investimentos

A Secretaria de Educação do Estado (SEC) adquiriu de 1.398 óculos OrCamMyEye 2.0, que serão entregues ao longo do ano, com o investimento total de R$ 24,2 milhões. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações do Estado para promover a inclusão e a acessibilidade para pessoas com deficiência na Bahia. Será liberado um Fundo de Assistência Educacional (Faed), no valor de R$ 3,8 milhões, para o fortalecimento de práticas pedagógicas voltadas, exclusivamente, aos estudantes com deficiência.

A entrega dos dispositivos foi anunciada dia 6 de abril pelo governador Jerônimo Rodrigues, durante ato em que lançou diversas ações voltadas às Pessoas com Deficiência (PCDs). O equipamento possibilita maior acessibilidade, autonomia, aprimora a comunicação, amplia as possibilidades de aprendizagem e garante inclusão social. Os dispositivos serão entregues conforme número de matriculados, priorizando primeiro os estudantes cegos e depois com baixa visão, em ambos os casos, pessoas sem deficiência auditiva.

O Governo do Estado também prevê a contratação de mais profissionais de suporte técnico ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas unidades de ensino, assim como a liberação de recursos na ordem de R$ 4 milhões para a ampliação do número de Centros de Apoio Pedagógico Especializado (Capes), em dez Núcleos Territoriais de Educação (NTEs). Atualmente, a rede estadual já trabalha com oito Capes e cinco Centros de Educação Especial.