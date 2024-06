Estudantes de Cachoeira participam de Projeto Museu em Movimento | A TARDE

Os estudantes da rede municipal de Cachoeira, no recôncavo baiano, participaram nesta terça-feira, 4, de diversas atividades socioeducativas, com oficinas de samba de roda, música, teatro e cinema, no Museu Hansen Bahia, através do Projeto Saídas Pedagógicas da Secretaria de Educação (SEC).

A iniciativa é do Projeto Museu em Movimento, que teve início no mês de março deste ano, e será finalizado nesta quinta-feira, 6.

“Essas parcerias são valiosas e somam positivamente com o município. Os projetos ampliam os conhecimentos dos nossos estudantes de forma lúdica, descontraída, e com experiências inesquecíveis. Inovam o aprendizado, deixando-o mais divertido, interessante e envolvente”, ressalta a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT).

O Museu em Movimento é patrocinado pelo Instituto Neoenergia Coelba, com o apoio e parceria da prefeitura da cidade.

