Estudantes de Ilhéus recebem notebooks para acesso à internet

Estudantes de 30 escolas estaduais e municipais de Ilhéus receberam, na sexta-feira, 18, 522 chromebooks. Os computadores portáteis serão utilizados em sala de aula para acessar conteúdos disponíveis na internet. A iniciativa faz parte de uma parceria do Governo do Estado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), através do projeto “BNDES Educação Conectada”.

O ato de entrega se deu no Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Carlos Roberto Arléo Barbosa, durante a quinta edição da Caravana Digital, uma ação da Secretaria da Educação do Estado (SEC), realizada por meio do Instituto Anísio Teixeira (IAT). O estudante de tempo integra Lucas Emanoel Gonzaga do Nascimento, do 1º ano do Ensino Médio, falou sobre sua expectativa em relação ao uso do chromebook no ambiente escolar.

“Acho muito bom termos este recurso, pois é um equipamento de acesso a saberes diversos que estão disponibilizados na rede de pesquisa. Com um simples clique, é possível saber sobre Matemática, Português, História e daí por diante. Além do mais, um chromebook ajudará no foco do estudante ao fazer uma atividade escolar, e as notificações e os aplicativos pessoais não irão interferir nos nossos estudos”.

Os chromebooks – que representam parte dos investimentos realizados pelo Governo do Estado na infraestrutura tecnológica das escolas, trazendo inovação para a Educação na Bahia – serão utilizados pelos professores de Português e Matemática, com o objetivo de facilitar a construção de projetos pedagógicos e a elaboração de soluções para o território.

A professora de Língua Portuguesa, Orli Pereira dos Santos, destacou a importância do equipamento no processo de ensino e aprendizagem. “É uma ferramenta de grande utilidade, pois os estudantes podem ter aulas on-line; fazer pesquisas; acessar materiais de multimídia complementares; colaborar nos trabalhos em grupo e apresentar trabalhos; fazer avaliações on-line, tornando as aulas mais dinâmicas, motivadoras, criativas e interativas. E os professores conseguem concentrar suas aulas em um lugar rápido e seguro”.

A 5ª Caravana Digital mobilizou cerca de 900 estudantes e 40 professores, neste dia. Durante os dois turnos, os alunos participaram de atividades lúdicas e formativas; e de jogos analógicos e digitais, bem como vivenciaram atividades interativas envolvendo makey makey (kits de automação robótica), realidade aumentada, fotografias com chroma-key, experimentos com inteligência artificial e arduíno, além de voo demonstrativo de drone, exposição fotográfica e gravação de podcast. Já os educadores participaram de oficinas de podcast, fotografia básica, scratch e design de interiores com floorplanner (software para design de interiores que ajuda a projetar espaços internos e externos).

“Realizar estas entregas junto com a Caravana Digital é muito bom, porque, através da utilização destes equipamentos, a escola poderá mostrar que é capaz de construir seus projetos, soluções para o seu território e trazer inovação para a educação na Bahia. Nosso objetivo com a realização das Caravanas Digitais é levar para os municípios, principalmente os mais distantes de Salvador, inovação, tecnologia e criatividade e transformar isso em algo que faça parte da rotina e dos projetos da escola”, afirmou o coordenador de Aprendizagem Criativa e Cultura Maker do IAT, Arlindo Matheus Santiago.