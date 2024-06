Estudantes de LEM visitam espaços da Bahia Farm Show

Prefeitura de LEM monta espaços no complexo da 18ª edição da Bahia Farm Show - Foto: Divulgação

Cerca de três mil alunos da rede pública municipal de Luís Eduardo Magalhães (LEM), no oeste da Bahia, visitaram na quarta-feira, 12, os espaços da Prefeitura montados no complexo da 18ª edição da Bahia Farm Show.

Estudantes aproveitaram o playground, com escorregador e brinquedos infláveis | Foto: Divulgação

No passeio, crianças e adolescentes aproveitaram as atrações da feira, e conheceram o estande da Secretaria Municipal de Educação, dedicado a mostrar os programas desenvolvidos pela administração municipal em prol da melhoria do ensino. Os estudantes também aproveitaram o playground, com escorregador e brinquedos infláveis.

Estande do Programa Terra Gentil | Foto: Divulgação

No estande do Programa Terra Gentil, em um espaço de 1.800 metros quadrados, os alunos interagiram com animais da fazendinha, conheceram a Horta Municipal e aprenderam sobre a importância do trabalho dos agricultores familiares do município.