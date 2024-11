Estudantes têm soluções criativas para problemas da vida real

Trabalhos desenvolvidos pelos alunos refletem desafios do cotidiano - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

A Escola Sesi Djalma Pessoa, em Piatã, realizou, ontem, a Mostra Steam 2024, projeto no qual estudantes apresentaram soluções criativas para problemas urbanos e ambientais. O evento trouxe à comunidade uma coleção de projetos que refletem a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos pelos alunos ao longo do ano letivo em diversas áreas, especialmente no que se refere à acessibilidade e sustentabilidade.

A diretora Nairene Pereira destacou o valor pedagógico das atividades, enfatizando a importância do desenvolvimento de um olhar crítico e prático para os desafios do cotidiano. Ainda segundo ela, as ideias desenvolvidas são fruto de meses de reflexão sobre questões contemporâneas e abordam “soluções sempre inovadoras, tecnológicas e, sobretudo, sustentáveis para ajudar no meio ambiente”.



Nairene Pereira Souza, diretora escola sesi Djalma pessoa | Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Soluções inovadoras

Guiados pelos seus professores, os alunos trabalharam na construção de protótipos que solucionariam diversos tipos de problemas. Era possível encontrar, entre as apresentações, um semáforo inteligente, bengalas com sensor ultrassônico para detectar obstáculos, um ônibus autônomo com realidade virtual, repelente natural a base de citronela e sites de catálogos, como um que reunia informações sobre empreendimentos femininos em Salvador.

A professora Camila Hohenfeld, que orientou alguns trabalhos, explicou que a ideia é criar uma cidadania ativa com soluções para problemas reais.

Da 1ª à 3ª série do Ensino Médio os alunos exploraram diferentes áreas temáticas, como matemática, ciências da natureza e ciências humanas.