Faculdade faz revisão gratuita para vestibular de Medicina em Salvador

O Medclass, projeto promovido pela Unex, vai auxiliar estudantes que desejam cursar Medicina. Um aulão de revisão será realizado no Cinemark Salvador Shopping no dia 6 de agosto, um domingo, às 9h. A ação gratuita contará com a presença de professores dos principais colégios da capital baiana e região.

Pensado exclusivamente para os jovens que queiram desenvolver as suas habilidades para a vida médica, o projeto Medclass trará um conteúdo único e questões comentadas que farão a diferença na hora do vestibular, para aqueles que participarem.

Durante o intervalo entre as revisões, os vestibulandos terão a oportunidade de conhecer as instalações do curso de Medicina oferecido pela Unex, além de tirar dúvidas com os professores que estarão presentes. O evento conta com a coordenação pedagógica do professor Rodrigo Sampaio (Rodriguinho).

Processo seletivo Medicina Unex

O processo seletivo para o curso de Medicina da Unex está com inscrições abertas até o próximo dia 15 de agosto. A prova será realizada, no formato online, no dia 20 de agosto.

Os interessados podem fazer as inscrições no site https://unex.edu.br/ e o investimento da é de R$ 280 (duzentos e oitenta reais) até o dia 30 de julho e de R$310 (trezentos e dez reais) de 31 de julho a 07 de agosto.

SERVIÇO

Unex realiza revisão gratuita para o vestibular de Medicina

Quando: 06/08/2023 (domingo)

Onde: Cinemark | Salvador Shopping

Horário: 09h às 12h

Inscrição gratuita: https://unif.tc/InscricoesMedclassSalvador