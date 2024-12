Foguetes de estudantes baianos são destaques em competição nacional

- Foto: Divulgação/Jefferson José dos Santos

Estudantes do Colégio Estadual Professor Diomar Silva Brito, localizado no município de Mirante, no sudoeste da Bahia, alcançaram reconhecimento nacional na 18ª Mostra Brasileira de Foguetes (Mobfog) com foguetes desenvolvidos com materiais reciclados.

"Desde que comecei a me interessar por Ciência e Astronomia, surgiram muitas oportunidades, como participar deste evento, que foi a melhor experiência da minha vida. Nos preparamos durante meses com o apoio do professor Jefferson, que sempre acreditou no projeto e nos incentivou a ir além. O suporte do Governo da Bahia também foi essencial para viabilizar nossa participação", afirma Sofia Casaes.

Estudantes construíram foguetes com materiais reciclados | Foto: Divulgação/Jefferson José dos Santos

Segundo Jefferson José dos Santos, professor de Física e Química da escola, o êxito dos estudantes reflete o esforço coletivo da comunidade escolar. "Desde o início do ano, a gestão e a coordenação pedagógica abraçaram o projeto, que foi elaborado de acordo com as regras da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), especialmente para a etapa prática, direcionada à Mobfog", explica.

Promovida anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), a Mostra Brasileira de Foguetes é uma olimpíada científica experimental voltada para alunos do Ensino Fundamental e Médio.