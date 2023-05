Fórum em Salvador discute inovação na educação

A Associação Cultural Brasil Estados Unidos (Acbeu), em parceria com a Rede WWI, especializada em pesquisas de sustentabilidade, vai promover o "I Fórum ODS/ESG - Inovando na Educação" na próxima segunda-feira, 29, das 9h às 12h.

O evento, que terá palestra do presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Luiz Roberto Liza Curi, será realizado no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb). A iniciativa é aberta ao público e gratuita, com ingressos disponíveis pelo Sympla.

A programação ainda terá a participação de Adélia Pinheiro, Secretária de Educação do Estado da Bahia; Walter Pinheiro, ex-Senador da República e atual diretor de Relações Corporativas e Governamentais no SENAI/CIMATEC; Eduardo Athayde, Diretor do Worldwatch Institute (WWI) e Ticiano Cortizo, Superintendente ACBEU. O Presidente Executivo da ACBEU, Durval Olivieri, fará a abertura do evento.

Confira a programação completa:

8h30 - Check-in e Welcome coffee;

09h - Abertura do evento;

com o Presidente Executivo da ACBEU, Durval Olivieri;

09h30 – Exposição: Inovando e Re-Educando através dos ODS/ESG

Com Eduardo Athayde, Diretor do WWI-Worldwatch Institute;

10h – Exposição: ESG na Educação Pública

Com Adélia Pinheiro, Secretária de Educação do Estado da Bahia;

10h30 – Exposição: ESG no CIMATEC Sertão

Com Walter Pinheiro, Ex-Senador da República, Deputado Federal / Relações Corporativas e Governamentais no SENAI CIMATEC;

11h – Exposição: Praticando ESG e ODS na Educação

Com Ticiano Cotizo, Superintendente do ACBEU;

11h30 – Exposição: Inovações na Educação

Com Prof. Luiz Roberto Liza Curi, Presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE).