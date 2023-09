Governo do Estado disponibiliza R$ 3 milhões em crédito do Mais Futuro

O Governo do Estado liberou, na segunda-feira, 4, o novo crédito do Mais Futuro aos estudantes beneficiados das quatro universidades estaduais da Bahia (UNEB, UESC, UEFS e UESB). Foram disponibilizados R$ 3,07 milhões para atender aos 7.637 estudantes ativos no programa, contemplados nos perfis Básico e Moradia.

O benefício, que é uma política de permanência que tem o objetivo de contribuir para que os estudantes possam cursar e concluir suas graduações, tem o orçamento de R$ 45 milhões para o ano de 2023.

Caroline Santos da Silva, 27 anos, estudante de Turismo e Hotelaria na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), ressaltou a importância do auxílio. “Este benefício é muito importante e necessário para muitos alunos das universidades estaduais. Ele ajuda aos que têm dificuldade de conseguir um emprego ou não têm auxílio financeiro dos seus familiares. No meu caso, essa renda ajuda a garantir a alimentação e o transporte para ir à faculdade”, destacou.

O estudante que mora a até 100 km do campus de matrícula recebe o auxílio-permanência no valor de R$ 300, ao longo de 11 meses, e é enquadrado no Perfil Básico. Já o aluno que reside a uma distância superior a 100 km do campus de matrícula e precisou mudar de domicílio para frequentar o curso faz parte do Perfil Moradia e, portanto, recebe o valor de R$ 600, por 12 meses.

Mais Futuro

O Programa Mais Futuro dá acesso aos estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial nas quatro universidades estaduais, desde que não tenham concluído nenhum outro curso de nível superior e estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada no CadÚnico. Desde que foi criado, em 2017, o programa já beneficiou 24.450 universitários, a partir de um investimento do governo estadual de mais de R$ 222 milhões.