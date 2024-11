Inscrições para o Concurso Cultural Jovem Jornalista terminam nesta sexta-feira

Terminam nesta sexta-feira, 25, as inscrições para a 6ª edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2024 - Foto: Divulgação

Terminam nesta sexta-feira, 25, as inscrições para a 6ª edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2024 , promovido pelo Programa A TARDE Educação , do Grupo A TARDE. O prazo inicial, que seria encerrado na semana passada, foi prorrogado devido à alta demanda e grande interesse dos participantes. As inscrições podem ser realizadas no site oficial: jovemjornalista.atarde.com.br.

Com o tema “Sou digital, mas minha inteligência não é artificial”, o concurso é voltado exclusivamente para estudantes do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além dos professores orientadores das redes municipais e estaduais da Bahia, parceiros do Programa.

Nesta edição, os estudantes são incentivados a abordar o tema de forma original e criativa, utilizando diferentes formatos midiáticos. As produções estão organizadas em três categorias: Tirinhas, destinada a alunos do Ensino Fundamental I; Videorreportagem, direcionada aos estudantes do Ensino Fundamental II; e Artigo de Opinião, voltada para os alunos do Ensino Médio e EJA.

Todos os projetos enviados pelo site do concurso serão avaliados por uma banca de especialistas, com resultado final previsto para o dia 1º de novembro. Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia especial no dia 12 de novembro. Além de prêmios exclusivos, as produções ganhadoras serão publicadas e divulgadas nos canais de comunicação do Grupo A TARDE.

A 6ª edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista tem apoio do Governo da Bahia, Escola SESI, Bahiagás e Suzano.

PREMIAÇÕES

TIRINHAS

1º lugar

Estudante: Notebook + Placa em acrílico

Professor: Hospedagem em resort (para duas pessoas) + Placa em acrílico

2º lugar

Estudante: Tablet + Medalha

Professor: Notebook + Medalha

3º lugar

Estudante: Smartphone + Medalha

Professor: Tablet + Medalha

VIDEORREPORTAGEM

1º lugar

Estudante: Notebook + Placa em acrílico

Professor: Hospedagem em resort (para duas pessoas) + Placa em acrílico

2º lugar

Estudante: Tablet + Medalha

Professor: Notebook + Medalha

3º lugar

Estudante: Smartphone + Medalha

Professor: Tablet + Medalha

ARTIGO DE OPINIÃO

1º lugar

Estudante: Notebook + Placa em acrílico

Professor: Hospedagem em resort (para duas pessoas) + Placa em acrílico

2º lugar

Estudante: Tablet + Medalha

Professor: Notebook + Medalha

3º lugar

Estudante: Smartphone + Medalha