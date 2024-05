Inscrições para seleção de professor encerram nesta terça-feira | A TARDE

Encerram, nesta terça-feira, 23, as inscrições para a seleção de professores para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), que vai selecionar 47 profissionais do magistério da Rede Estadual Pública de Ensino para atuarem como professores nos cursos ofertados pelo programa e formar cadastro reserva de 141 vagas para esta função. Os interessados devem encaminhar o formulário de inscrição e indicar a função, a modalidade do Programa, o município e o curso que deseja atuar para o e-mail [email protected].

Desde 2018, o Governo da Bahia, através da Secretaria da Educação (SEC), em parceria com o Ministério da Educação, tem implementado o PRONATEC, que oferece cursos de qualificação profissional e formação inicial e continuada, preparando os estudantes para o mercado de trabalho e promovendo sua inserção e reinserção na vida produtiva e social.

Os professores atuarão na formação de profissionais para as seguintes áreas: Agente de Alimentação Escolar, Agente de Desenvolvimento Cooperativista, Agricultor Orgânico, Assistente Administrativo, Cuidador de Idosos, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Esteticista de Animais Domésticos, Microempreendedor Individual – MEI e Pizzaiolo. Com duração variada, entre 2 a 4 meses, os cursos serão ministrados em 38 municípios distribuídos em 24 Territórios de Identidade do Estado da Bahia. Para mais informações acesse o edital disponível no Portal da Educação.