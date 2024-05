Jornalistas mirins da Rede Estadual de Educação se reúnem em SSA | A TARDE

O Instituto Anísio Teixeira (IAT) recebeu, nesta terça-feira (21), o II Encontro das Agências de Notícias da Rede Estadual de Educação da Bahia, reunindo alunos e professores para uma jornada de formação pedagógica com foco em troca de experiências e capacitação para alavancar a produção de conteúdos dentro das escolas.

O projeto Agência de Notícias nas Escolas é uma ação inovadora da Secretaria de Educação, executada pelo IAT, e atualmente abrange 50 agências distribuídas por 25 dos 27 territórios de identidade da Bahia, com previsão de expansão para 81 agências até o final do ano. O objetivo é fortalecer a comunicação escolar, permitindo que os alunos relatem acontecimentos significativos tanto no âmbito educacional quanto em suas comunidades.

O encontro vai durar três dias e a proposta é inspirar e capacitar os alunos e professores que fazem parte das agências, aprofundando conhecimentos sobre a apuração de notícias e criação de pautas. Para a secretária da Educação, Rowenna Brito, é um momento importante para que eles vejam como o projeto tem sido aplicado em diferentes lugares e possam se inspirar.

Na foto, a secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, e o diretor geral do IAT, Iuri Rubim | Foto: Rafaela Araújo / Ag. A TARDE

“É o momento da informação rápida, do vídeo, dos aplicativos de mensagens... e como podemos utilizar isso como uma ferramenta pedagógica? É isso que esse encontro quer fazer, uma troca de experiência entre eles”, disse Rowenna. “Eles vão debater a importância da informação de verdade e com qualidade. Não faz mais sentido que tantas pessoas estejam sendo prejudicadas com falsas notícias, então estamos fomentando o empoderamento desses jovens da Bahia para que eles nos ajudem a comunicar nossas agendas”, explicou.

Iuri Rubim, diretor do IAT, enfatizou o compromisso da organização em apoiar e expandir o projeto, destacando a relevância de formar jovens comunicadores críticos e engajados. “A ideia é que a gente consiga, ao invés de olhar para o celular e tê-lo como inimigo, entender que a sociedade é conectada. Se isso existe, vamos usar ao nosso favor, aprender a combater processos ruins como o das fake News”, disse.

Entre os iteresses do projeto, está também a importância de que os estudantes se conectem culturalmente com os seus territórios, entendam o comportamento de sua comunidade e o que é notícia. Para a estudante Rafaelly Araújo, integrante da Agência de Notícias do Colégio Estadual Anísio Loureiro, em São João do Panelinha (distrito de Camacã), tem sido uma grande experiência fazer parte do projeto.

"Eu vejo a Agência de Notícias como um aprendizado, porque a a gente acaba melhorando a nossa comunicação e criatividade, e aprendendo a trabalhar em grupo. Também ajuda na escolha da profissão, porque depois que eu entrei na agência, vi o jornalismo como uma opção de faculdade", disse. "Através da agência de notícias, eu estou me encontrando, me conhecendo e conhecendo as minhas habilidades", contou a estudante.



