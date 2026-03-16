“Kit escolar mais completo do Brasil”, afirma Bruno Reis no início do ano letivo

Prefeito Bruno Reis - Foto: Ane Catarine/Ag. A TARDE

O início do ano letivo da rede municipal de ensino de Salvador, nesta segunda-feira, 16, foi marcado pela entrega de uma nova unidade escolar no bairro do Lobato. Durante a inauguração, o prefeito Bruno Reis destacou que o começo das aulas também marca o início da distribuição de kits escolares para os estudantes da rede municipal.

“Começamos hoje o ano letivo também iniciando a distribuição dos kits escolares, o kit mais completo do Brasil, que vai do tênis à mochila, passando por todo material didático e pedagógico. Hoje, com fé em Deus, será um ano de muito estudo, de muito aprendizado e a gente vai melhorar ainda mais o nível da qualidade da educação de Salvador”, afirmou.

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O prefeito também explicou que o calendário escolar sofreu ajustes após a greve ocorrida no ano passado. Para garantir o cumprimento dos 200 dias letivos, o ano de 2025 foi finalizado apenas em fevereiro, e o calendário de 2026 começou em março. A previsão é que as atividades se estendam até janeiro de 2027.

Escola do Lobato

Bruno Reis acrescentou que a escola do Lobato é a 41ª unidade entregue pela atual gestão e que novas inaugurações estão previstas ao longo do ano. “Temos outras 11 escolas para serem entregues, praticamente uma por semana. O nosso desejo é que a escola seja um ambiente mais confortável, até melhor do que a sua própria casa, para que a criança tenha motivação para vir para a escola”, disse.

A Escola Municipal Maria Constância Moraes de Carvalho foi inaugurada pela prefeitura e passa a atender estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I (do G3 ao 5º ano).

| Foto: Ane Catarine/Ag. A TARDE

Com investimento de R$ 14,2 milhões, a unidade possui 3.359,79 m² de área construída e conta com 15 salas de aula climatizadas, além de auditório, biblioteca, quadra poliesportiva, refeitório e espaços com acessibilidade. A capacidade da escola foi ampliada e agora pode receber até 400 alunos por turno, um aumento de mais de 173% no número de vagas.

De acordo com o secretário municipal da Educação, Thiago Dantas, a nova escola passou por reconstrução completa e ampliação da capacidade de atendimento. Antes, o prédio atendia cerca de 300 estudantes; agora, poderá receber até 400 por turno.

“A escola foi completamente reconstruída, com infraestrutura moderna, climatização e equipamentos adequados para oferecer uma educação de qualidade”, afirmou o secretário.

| Foto: Ane Catarine/Ag. A TARDE

Ele ressaltou que o início do ano letivo também marca o lançamento de novos projetos educacionais na rede municipal, incluindo distribuição de material pedagógico próprio, ampliação de espaços educacionais e iniciativas voltadas à alfabetização e à redução das desigualdades no aprendizado.