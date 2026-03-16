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REDE MUNICIPAL

“Kit escolar mais completo do Brasil”, afirma Bruno Reis no início do ano letivo

Início das aulas foi marcado pela inauguração de uma nova escola no bairro do Lobato

Ane Catarine e Victoria Isabel

Por Ane Catarine e Victoria Isabel

16/03/2026 - 10:15 h

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Prefeito Bruno Reis
Prefeito Bruno Reis -

O início do ano letivo da rede municipal de ensino de Salvador, nesta segunda-feira, 16, foi marcado pela entrega de uma nova unidade escolar no bairro do Lobato. Durante a inauguração, o prefeito Bruno Reis destacou que o começo das aulas também marca o início da distribuição de kits escolares para os estudantes da rede municipal.

“Começamos hoje o ano letivo também iniciando a distribuição dos kits escolares, o kit mais completo do Brasil, que vai do tênis à mochila, passando por todo material didático e pedagógico. Hoje, com fé em Deus, será um ano de muito estudo, de muito aprendizado e a gente vai melhorar ainda mais o nível da qualidade da educação de Salvador”, afirmou.

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O prefeito também explicou que o calendário escolar sofreu ajustes após a greve ocorrida no ano passado. Para garantir o cumprimento dos 200 dias letivos, o ano de 2025 foi finalizado apenas em fevereiro, e o calendário de 2026 começou em março. A previsão é que as atividades se estendam até janeiro de 2027.

Escola do Lobato

Bruno Reis acrescentou que a escola do Lobato é a 41ª unidade entregue pela atual gestão e que novas inaugurações estão previstas ao longo do ano. “Temos outras 11 escolas para serem entregues, praticamente uma por semana. O nosso desejo é que a escola seja um ambiente mais confortável, até melhor do que a sua própria casa, para que a criança tenha motivação para vir para a escola”, disse.

A Escola Municipal Maria Constância Moraes de Carvalho foi inaugurada pela prefeitura e passa a atender estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I (do G3 ao 5º ano).

Imagem ilustrativa da imagem “Kit escolar mais completo do Brasil”, afirma Bruno Reis no início do ano letivo
| Foto: Ane Catarine/Ag. A TARDE

Com investimento de R$ 14,2 milhões, a unidade possui 3.359,79 m² de área construída e conta com 15 salas de aula climatizadas, além de auditório, biblioteca, quadra poliesportiva, refeitório e espaços com acessibilidade. A capacidade da escola foi ampliada e agora pode receber até 400 alunos por turno, um aumento de mais de 173% no número de vagas.

De acordo com o secretário municipal da Educação, Thiago Dantas, a nova escola passou por reconstrução completa e ampliação da capacidade de atendimento. Antes, o prédio atendia cerca de 300 estudantes; agora, poderá receber até 400 por turno.

“A escola foi completamente reconstruída, com infraestrutura moderna, climatização e equipamentos adequados para oferecer uma educação de qualidade”, afirmou o secretário.

Imagem ilustrativa da imagem “Kit escolar mais completo do Brasil”, afirma Bruno Reis no início do ano letivo
| Foto: Ane Catarine/Ag. A TARDE

Ele ressaltou que o início do ano letivo também marca o lançamento de novos projetos educacionais na rede municipal, incluindo distribuição de material pedagógico próprio, ampliação de espaços educacionais e iniciativas voltadas à alfabetização e à redução das desigualdades no aprendizado.

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ano letivo Bruno Reis Educação

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