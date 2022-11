Lula encontrará orçamento para educação básica 34% menor que Bolsonaro

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assumirá a presidência da República a partir de janeiro de 2023, e encontrará uma previsão orçamentária para o Ministério da Educação (MEC) menor do que no ano em que seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), tomou posse.

No Projeto de Lei Orçamentária (PLO) de 2019, o governo de Michel Temer (MDB) previa R$ 7,9 bilhões para a educação básica. Para 2023, a proposta de Bolsonaro é uma redução de 34%, o equivalente a R$ 5,2 bilhões.

A equipe de transição do governo Lula se encontrou com o senador Marcelo Castro (MDB), relator do Orçamento de 2023, com o objetivo de discutir formas de incluir promessas de campanha nas contas públicas do próximo ano, que serão aprovadas definitivamente pelo Congresso Nacional até o final de dezembro deste ano.

Segundo Castro, a pasta da Educação, que foi prejudicada pelos diversos cortes sofridos ao longo do atual governo, encontra-se completamente desprovida de recursos para mudanças e está no "no osso".