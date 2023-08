Mais de 45% dos professores recebem menos que o piso salarial nacional

Mais de 90% dos pais de estudantes no ensino fundamental público têm remuneração inferior à do piso salarial nacional da educação básica, de R$ 3.840, de acordo com a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) de 2022. Portanto, na comparação dentro do próprio Brasil, os professores estão entre os 8% de maior remuneração.



No entanto, apesar de o piso ser atraente no comparativo nacional, 46% dos professores do ensino fundamental público declaram na PNAD de 2022 estar recebendo remuneração abaixo do piso nacional.

Segundo a coluna de Laura Machado, na Folha de São Paulo, fica o questionamento de quantos desses profissionais estão garantindo o aprendizado dos alunos e não recebendo o que lhes é de direito. Aos professores que têm bons resultados de aprendizagem, poderíamos, inclusive, premiá-los acima do piso, afirma a colunista. Aos professores que não têm sucesso em sala de aula, deveríamos investir em formá-los ou realocá-los para outras funções.

Laura destaca ainda, ser inquestionável a importância e o desafio da profissão de professor. OS alunos precisam ter professores que garantam o aprendizado pois, caso contrário, no enorme desafio de garantir a educação, não concretizamos nem a carreira justa e atraente aos professores e nem o país em que crianças e jovens aprendam em sala de aula.