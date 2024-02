Município de Luís Eduardo Magalhães promove Jornada Pedagógica 2024 | A TARDE

O município baiano de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado, deu início ontem à Jornada Pedagógica 2024 na rede pública de ensino da cidade. A atividade, que cria uma variada série de espaços de aprendizagens voltados aos professores da rede municipal de Educação, prosseguirá até amanhã.



Promovida pela prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, a Jornada Pedagógica abarca um conjunto de formações para os docentes da rede, tendo como temática central Educação para o Futuro: uma Visão 360º.



Para esta edição 2024 da Jornada Pedagógica, a prefeitura de uma das cidades que mais crescem em desenvolvimento no Brasil trouxe uma novidade: os professores estão podendo fazer as inscrições previamente para as atividades oferecidas, acessando o site www.formacaocontinuada2024.com.br.



Na programação montada para ontem e hoje, estão previstos, ao todo, 21 espaços de aprendizagens, com uma ampla gama de temáticas educacionais, todos voltados aos docentes da rede municipal.



Time de especialistas

As abordagens, cuidadosamente elaboradas por um forte time de especialistas, vão desde a Educação Inclusiva, passando por BNCC na Prática; Desafios e Inovações na Avaliação da Aprendizagem; Metodologias para o Desenvolvimento do Aluno; Cultura Afro-Brasileira, até o tema Educação de Jovens e Adultos, dentre outros assuntos de grande relevância para o cenário atual.



Na programação de amanhã da Jornada Pedagógica 2024 de Luís Eduardo Magalhães, último dia do evento, estão previstas palestras magnas, para fechar a série de atividades oferecidas com olhares de especialistas para temas estratégicos e que reforcem a preparação dos docentes para o ano letivo.

Dentre os temas estão Ideias Criativas para Inovar suas Práticas Pedagógicas em um Contexto de Educação 360º, com o educador Jayse Ferreira, ganhador do Prêmio Professores do Brasil do Ministério da Educação, se destacando melhor professor do ensino médio do Brasil nos anos de 2014 e 2017.



Outra palestra tratará do enfoque Educação Socioemocional e Inclusão: Caminhos que Humanizam, esta a cargo de Valney José. O palestrante é professor, psicólogo, pesquisador e artista.

Criador do projeto Diálogos Musicados sobre Saúde Mental, voltado para educação socioemocional e acolhimento de colaboradores, Valney José discorrerá sobre temas, fazendo uma ligação entre o equilíbrio emocional, e a consequente melhor qualidade nos relacionamentos, e o sucesso do ensino-aprendizagem.