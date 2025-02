Pré-Jornada Pedagógica reuniu cerca de 250 gestores, técnicos e secretários escolares da rede pública municipal

- Foto: LEM/Divulgação

Nesta quinta (30) e sexta-feira (31), a Secretaria Municipal de Educação de Luís Eduardo Magalhães promoveu a Pré-Jornada Pedagógica, encontro que reuniu aproximadamente 250 gestores, técnicos e secretários escolares da rede pública municipal, no auditório do Sindicato Rural.

O evento, que tem como tema “Educação inovadora: inspirar e incluir”, visa alinhar o planejamento pedagógico para o ano letivo 2025, como explicou a diretora de Ensino da Secretaria de Educação, Dora Novaes.

“A Pré-Jornada" é uma programação voltada aos gestores escolares, diretores, vice-diretores e coordenadores. E esse ano estamos inovando, nós convidamos os técnicos gerais dessas escolas e os secretários escolares. Inovação já entra no nosso tema. Aqui na Pré-Jornada a gente vem para apresentar o tema a ser trabalhado durante o ano e traz palestras e formações relativas a ele, que serão utilizadas no decorrer do ano”, disse.

Dora ainda ressaltou a importância da gestão municipal para o sucesso do evento. “Aproveito para agradecer ao nosso prefeito por olhar com cuidado para os nossos pedidos, e escolher a dedo os nossos palestrantes. Obrigada prefeito, obrigada secretário Jefferson Café”.

A diretora da Escola Municipal Tiago Alfredo, Neybe Ceane Queiroz, falou da importância do encontro. “A Pré-Jornada deixou de ser focada apenas no professor que está em sala de aula propriamente dito, e passou a ser voltada também, a aqueles que orientam e fazem a intermediação dos processos que acontecem em sala de aula. O tema foi muito bem escolhido e está relacionado a essa união entre família e escola na formação dos nossos estudantes, quer seja psicossocial, como também inclusiva”

Palestras

Hoje, a formação ficou por conta de Vilmar Klemann, que integra a coordenação nacional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), parceira da Unicef na Busca Ativa Escolar. “Ela tem como principal objetivo combater a exclusão e o abandono escolar, com a busca ativa de crianças e adolescentes que estão fora da escola, principalmente aquelas de idade regular, de quatro a 17 anos”, contou.

Na quinta (30), o psicólogo e professor universitário, Adelvan Alcântara falou sobre humanização e gestão eficiente. O defensor público Luís Filipe Cardoso Maline abordou o tema da rede de proteção à criança e ao adolescente e o médico psiquiatra, Dr. Marcos Vinícius Gonzaga falou sobre o gerenciamento da saúde emocional no contexto escolar.