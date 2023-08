Prefeitura baiana autoriza Processo Seletivo REDA para professores

A Prefeitura de Feira de Santana publicou o decreto que autoriza a realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professores via Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). O certame será realizado em caráter emergencial para atender a necessidade inadiável de ensino das escolas municipais.

São 80 vagas para professor com formação em Pedagogia. Os docentes irão atuar em turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais.

As vagas temporárias são definidas a partir de situações de afastamento têmpora do professor, como licença médica ou readaptação funcional. Os detalhes serão divulgados no portal do município.