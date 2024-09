Professores recebem formacão em técnicas jornalísticas

Jornalista e editora-executiva do Jornal A TARDE, Hilcélia Falcão, foi umas das convidadas - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

O jornalismo como ferramenta de transformação social. Esse é um dos objetivos que o projeto Agência de Notícias nas Escolas, criado pelo Instituto Anísio Teixeira (IAT), propõe. Iniciado no ano passado, o projeto conta com 81 Agências. E ontem e hoje acontece um encontro voltado, dessa vez, para educadores, na sede do Instituto, no bairro do Vale dos Lagos.

O encontro busca capacitar os professores no uso de ferramentas multimídia, como vídeos, podcasts e artigos, e prepará-los para coordenar as agências de notícias em suas escolas. Além disso, a formação ajuda a fortalecer as habilidades de comunicação dos educadores, permitindo que eles orientem os estudantes na produção de conteúdos informativos e relevantes, promovendo ambiente de aprendizado mais colaborativo.

A jornalista e editora-executiva do Jornal A TARDE, Hilcélia Falcão, foi umas das convidadas deste primeiro dia. Ela falou sobre os desafios da produção de notícias e como os professores podem contribuir na produção e orientação das pautas. Para a gestora, o projeto é fundamental para a formação dos estudantes, pois, ao vivenciarem o fazer jornalístico, eles desenvolvem “uma visão nova a respeito dos problemas que permeiam a sociedade”, mesmo tratando de temas relacionados ao ambiente escolar. Ela ressalta que essa experiência proporciona um “ganho fantástico para o aprendizado”, uma vez que os alunos precisam exercitar leitura, escrita e interpretação.

Abrangência

Hilcélia destaca que a iniciativa vai além da formação para o jornalismo como profissão. Pode ser uma ferramenta aplicada em várias disciplinas, como ciências, história e português. Ela destaca que, ao aprender sobre produção de notícias, os alunos desenvolvem habilidades para a vida, como leitura, escrita e interpretação.

O professor Rafael Silva, coordenador da agência de notícias do Colégio Estadual de Tempo Integral Antônio Felipe Evangelista Neto, no município de Mutuípe, destaca que o projeto teve impacto profundo na rotina escolar. Criada durante a pandemia para manter o contato com os alunos através de redes sociais, a agência resultou em “maior participação dos projetos da escola” e um “avanço significativo” no protagonismo dos alunos e melhorias no desempenho acadêmico.

O A TARDE Educação é um programa pioneiro no Brasil, de jornalismo e educação, promovendo o uso do jornal como ferramenta pedagógica dentro das salas de aula. Em parceria com o Estado e municípios, busca incentivo ao pensamento crítico e ao desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita nos estudantes, utilizando o jornal como meio para estimular debates de temas contemporâneos.

Márcia Firmino, coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, destaca o jornalismo como uma ferramenta de transformação na educação. “Não basta só alfabetizar, nossos alunos precisam ser letrados. Quando leem, escrevem bem, estudam, pesquisam e aprendem. Leitura e escrita são para todos os componentes curriculares”.

Concurso

Durante o evento, Berta Cunha, coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, apresentou detalhes do Concurso Cultural Jovem Jornalista 2024, voltado para estudantes da rede pública. Em sua sexta edição, o concurso traz o tema da inteligência artificial, abordando questões contemporâneas sobre o impacto das mídias digitais. “Estamos incentivando os professores e alunos a refletirem sobre o poder das mídias e o papel humano no mundo digital”.