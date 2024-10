Projeto Procon nas Escolas leva serviços e palestras para o Imbuí

Ação ocorre no Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida - Foto: Ascom Procon

Alunos do Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, localizado no Imbuí, e moradores da região são beneficiados, hoje e amanhã, das 9h às 17h, com atividades e serviços da ação educativa ‘Procon nas Escolas’. A iniciativa tem como finalidade alertar aos jovens sobre a necessidade do consumo consciente e da educação financeira.

"Estamos há um tempo presentes nas escolas, levando as informações principalmente para os alunos que estão concluindo as atividades de ensino. Nós sabemos que as relações de consumo são muito constantes e, no dia a dia, nos deparamos com o mercado que vem sendo um pouco agressivo também na oferta. Então, os consumidores acabam se tornando vulneráveis em algumas pegadinhas e situações relacionadas ao mercado de consumo”, explica o superintendente do Procon, Tiago Venâncio.

Metodologia

Ainda segundo o gestor, as atividades para o público estudantil será feita por meio de palestras, orientações e distribuição de materiais educativos. Entretanto, por se tratar de um tema relevante, o evento também vai atender a moradores da localidade.

"Iremos também aproveitar para realizar atendimentos, registros de reclamações, abrir chamado em relação a alguma empresa que não cumpriu com a entrega ou com o que foi acordado em relação à compra e venda. Estaremos, também, com os nossos canais para fazermos renegociações de dívidas como de água e cartão de crédito. Nossas equipes já estão preparadas e treinadas para ofertar esses serviços que são muito importantes", completou o superintendente do Procon.