Secretária de Educação quer Agência de Notícias em todas as escolas | A TARDE

A Rede Estadual de Educação da Bahia tem um projeto de formação de jovens comunicadores que está movimento a agenda da educação no estado. Responsáveis por produzir conteúdos em diversas mídias sobre assuntos que fazem parte do universo escolar, os estudantes e professores que participam do projeto Agência de Notícias na Escola estão fazendo uma verdadeira revolução na forma de comunicação dessa comunidade.

O projeto montou 50 agências de notícias nas escolas da rede em 25 dos 27 territórias de identidade da Bahia, mas já recebeu uma encomenda de ampliação, uma vez que a secretária da Educação, Rowenna Brito, defende que o projeto deve alcançar o maior número de escolas possíveis; "isso tem que ocorrer em todas as escolas da rede", disse.

"A gente precisa dialogar isso para dentro do currículo, para não ser apenas mais uma coisa na escola, mas para ser uma metodologia, uma estratégia metodológica para a aula do professor", sugeriu a secretária. "Não é mais possível que o estudante não se sinta seduzido pela escola, e ele só vai se sentir seduzido se tiver desejo, interação, ligação dos estudantes com o que eles estão fazendo na escola", completou.

A secretária marcou presença no 2º encontro do projeto Agência de Notícias na Escola, que aconteceu na manhã desta terça-feira, no auditório do Instituto Anísio Teixeira (IAT) e reuniu 84 estudantes e 44 professores de 43 escolas, 37 municípios e 25 territórios da Bahia. O grupo vai ter três dias de uma experiência imersiva de capacitação e formação pedagógica em produção de conteúdo.

Rowenna pontuou ainda como a aplicação do projeto, apesar de "tímida", tem sido importante para a melhoria na qualidade da educação pública na Bahia. "É um projeto inovador que fomenta o desejo e o brilho nos olhos dos nossos estudantes para debater a pauta da comunicação, para que eles contem a história real da vida, da escola e da comunidade deles", disse a secretária. "Estamos andando ainda de forma tímida, já que estamos falando de cerca de 100 estudantes e professores numa rede que tem 700 mil, mas é um exercício para que a gente consiga chegar em toda as nossas escolas", concluiu a gestora.



