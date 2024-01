Sisu ofertará mais de 23 mil vagas na Bahia | A TARDE

O processo seletivo de 2024 para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) vai disponibilizar 23.877 vagas no estado da Bahia, que correspondem às oportunidades das suas dez instituições públicas de educação superior (22.993) somadas às de outros estados (884). O número corresponde a 9% do total de vagas do programa (264.360), que terá somente uma etapa de inscrição de candidatos para todo o ano. Os quantitativos de vagas são preliminares e podem mudar até o início das inscrições.

Ao todo, na Bahia tem seis instituições federais e quatro estaduais participando do Sisu 2024. A Universidade Federal da Bahia (UFBA) é a instituição baiana com o maior número de oportunidades, com 6.170 vagas. Na sequência, estão a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), com 2.720, e a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), que oferecerá 2.610.

Confira a lista de vagas por instituição pública da Bahia:

Instituição

Número de vagas

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

6.170

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)

2.720

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

2.610

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)

2.542

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)

2.134

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

2.132

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

1.746

Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB)

1.021

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

993

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBAIANO)

925

Fonte: Secretaria de Educação Superior (Sesu) do Ministério da Educação (MEC). Dados de 12/1/2024.

Inscrições

O período para se inscrever no processo seletivo do Sisu 2024 será de 22 a 25 de janeiro, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A inscrição é gratuita, e podem realizá-la todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Além disso, é preciso que o candidato tenha obtido nota acima de zero na prova de redação, conforme a Portaria MEC n. 391/2002, e não tenha participado do Enem 2023 na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e participa do exame para fins de autoavaliação).

A edição terá uma única etapa de inscrição às vagas ofertadas pelas instituições participantes para todo o ano. Serão oferecidas vagas de cursos com início previsto das aulas para o primeiro e o segundo semestre de 2024, de acordo com os Termos de Adesão assinados pelas 127 instituições de ensino superior que aderiram à seleção.

Novidade

O Ministério da Educação divulgou o Edital n. 22/2023, referente ao processo seletivo do Sisu 2024, no dia 29 de dezembro de 2023. A novidade da edição de 2024 é que a seleção deste ano seguirá as alterações estabelecidas na nova Lei de Cotas. Com isso, todos os candidatos inscritos na modalidade dessa Lei serão classificados conforme o seu desempenho no Enem e o seu perfil socioeconômico, preenchido na inscrição no Sisu, primeiramente na modalidade de ampla concorrência. Em seguida, caso não sejam selecionados nessa modalidade, serão classificados nas reservas da Lei de Cotas atendidas pelo seu perfil socioeconômico, podendo haver seleção em uma dessas modalidades da Lei, conforme o art. 20 da Portaria Normativa n. 21/2012 (alterada pela Portaria n. 2027, de 16 de novembro de 2023). O objetivo é beneficiar, sem distorções, os candidatos realmente demandantes de política compensatória para acesso ao ensino superior.

Nesse sentido, todas as instituições de educação superior participantes do Sisu 2024 seguirão os dados de distribuição de vagas conforme os percentuais atualizados do Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A oferta de vagas reservadas observará a proporção de estudantes de escolas públicas, de baixa renda, com deficiência, pretos, pardos, indígenas e, segundo a atualização da Lei de Cotas, quilombolas.

Confira o cronograma completo do Sisu 2024: