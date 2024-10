Tecnologia em sala de aula vira debate entre educadores

Uso da IA em sala de aula virou deabte - Foto: Rawpick/Freepick

O uso da tecnologia em sala de aula, especialmente com a crescente presença da inteligência artificial (IA), tem gerado debates sobre os desafios de equilibrar essas ferramentas com o desenvolvimento de habilidades humanas. Questões como segurança da informação, excesso de tempo de tela e a disseminação de informações falsas são apontadas como principais preocupações no ambiente educacional.

Com o intuito de estimular reflexões sobre o papel da tecnologia na vida humana e promover o uso consciente das ferramentas digitais no contexto escolar, a 6ª edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2024, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, escolheu o tema "Sou digital, mas minha inteligência não é artificial". A proposta incentiva jovens a expressarem suas ideias em três categorias: Tirinhas, para alunos do Ensino Fundamental I; Videorreportagem, para o Ensino Fundamental II; e Artigo de Opinião, voltado para o Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Berta Cunha, coordenadora de projetos educacionais de A TARDE, destacou que o tema deste ano foi inspirado pelo desafio de lidar com a crescente presença da IA, ao mesmo tempo em que se valoriza o pensamento crítico e criativo dos jovens.

"Os estudantes podem equilibrar o uso da tecnologia em sala de aula ao adotarem uma postura ativa, utilizando-a como complemento ao aprendizado e não como substituto. O equilíbrio se dá quando a tecnologia é usada para potencializar a criatividade, o pensamento crítico e a colaboração, sem perder de vista a importância das habilidades humanas essenciais, como a empatia e a resolução de problemas complexos", acrescenta Berta.

Márcia Firmino, coordenadora pedagógica do Programa A TARDE Educação, também ressaltou a importância do tema, explicando que o concurso se integra ao currículo escolar ao promover o desenvolvimento de habilidades como leitura crítica, produção textual, pesquisa e argumentação.

"Além disso, o concurso incentiva a colaboração e o trabalho em equipe, habilidades fundamentais para a vida acadêmica e profissional. Ao abordar temas relevantes e atuais, como o impacto da tecnologia na sociedade, o concurso também estimula o protagonismo juvenil e a capacidade dos alunos de dialogar sobre questões sociais, culturais e éticas, contribuindo assim para uma formação mais completa e cidadã", afirmou Márcia.

Para Bruna Gouveia, pedagoga e mestranda em educação na área de tecnologia, a IA tem um grande potencial para ser aliada no processo de ensino e aprendizagem.

"Quando pensamos em ensino personalizado, realidades virtuais, automação e análise de dados, além de recursos interativos, podemos imaginar um futuro promissor no cenário educacional. Todavia, como qualquer outro recurso tecnológico, precisamos encarar as IAs com criticidade e discutir a mediação do seu uso e interação no contexto educacional", explica Bruna.

A especialista acredita que projetos voltados para o ensino de leitura e escrita no ciberespaço preparam os jovens para atuar de forma crítica em uma sociedade tecnológica e hipermidiática, a exemplo do CCJJ.

"Aproveitem essa oportunidade de produzir e veicular informações e textos online para fazer ecoar a voz e criatividade de vocês. Lembrem-se, no processo de produção, de definir qual mensagem desejam transmitir; desenvolvam um perfil investigativo que levante informações, mas que também reflita sobre elas; explorem diferentes formatos de contar uma história, isso garante que vocês alcancem diferentes públicos. Usem e abusem do humor e da crítica no seu processo criativo e interajam com seu público", orienta Bruna.

Podem participar do CCJJ 2024, estudantes regularmente matriculados nas redes de ensino estaduais ou municipais da Bahia, parceiras do Programa A TARDE Educação, além de professores orientadores. As inscrições estão abertas até 18 de outubro e podem ser feitas pelo site jovemjornalista.atarde.com.br.