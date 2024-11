Três projetos da Educação conquistam Prêmio Servidor Cidadão 2024

Prêmio Servidor Cidadão tem o objetivo de incentivar e valorizar servidores estaduais com atuação no âmbito da comunidade baiana - Foto: Divulgação

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia teve um destaque significativo no Prêmio Servidor Cidadão 2024, com três de seus servidores premiados. A iniciativa, desenvolvida pelos profissionais lotados nas cidades de Salvador, Porto Seguro e Teixeira de Freitas, foi reconhecida por promover inovações tecnológicas e culturais, com impacto direto na educação e na comunidade. A premiação ocorreu na tarde desta quinta-feira (24 ), no Auditório Zezéu Ribeiro, no Centro Administrativo da Bahia.

O projeto "Rodopiando na Cultura Popular", de Enelita de Sousa Freitas, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) de Teixeira de Freitas, foi um dos destaques, conquistando o quarto lugar pela sua contribuição cultural e intergeracional. Através desse trabalho, a educadora desenvolve oficinas no âmbito do Programa Universidade Aberta à Terceira Idade, resgatando e celebrando práticas culturais populares brasileiras. A iniciativa visa reconectar pessoas acima de 55 anos com suas raízes culturais. "Fiquei muito feliz com a minha colocação. Só o fato de estar como finalista já foi uma grande conquista para mim. E conseguir o quarto lugar só reforçou a minha alegria", disse Enelita.

O Curso de Robótica para Alunos de Escola Pública, desenvolvido por André Luis Neris de Jesus, de Salvador, recebeu o prêmio de menção honrosa pelo impacto tecnológico e social. A iniciativa, que vem sendo realizada há sete anos, oferece aos alunos da rede pública acesso à tecnologia por meio da plataforma Arduino, promovendo o aprendizado em Eletrônica, Física, Matemática e Programação. Um dos maiores sucessos do projeto foi o desenvolvimento do Dispositivo Robótico para Auxiliar Pessoas com Deficiência Visual, reconhecido em várias feiras de ciências. “Estou muito feliz por essa homenagem, porque foram mais de 80 projetos, este ano. Mas é muito mais gratificante, na verdade, ver a felicidade dos alunos que participam. Vejo este projeto como algo transformador, através do qual eles percebem nele a perspectiva de um aperfeiçoamento do ponto de vista de conhecimentos, de interação social e de poder participar de eventos na escola ou falar da escola. Tudo isso é proporcionado através das aulas de robótica. Então, realmente eu estou muito feliz e grato”.

Outro projeto homenageado com a menção honrosa por sua contribuição à preservação cultural indígena foi o "Grupo Cultural Tapurumã Uí Ikhã", de Siuane de Oliveira Lima, de Porto Seguro, que conquistou o sétimo lugar. Através dele, um grupo formado por jovens indígenas, do Colégio Estadual Indígena Coroa Vermelha, promove atividades culturais e educativas, focadas na valorização das tradições e no fortalecimento da cidadania. Além de oficinas de confecção de adereços e pinturas corporais, o grupo realiza apresentações de danças e palestras sobre a história indígena, envolvendo atualmente 50 alunos. “Estou emocionada. O evento foi lindo. Eu me sinto honrada e muito feliz pelo reconhecimento”, afirmou a professora.

Sobre a premiação

Promovido pela Saeb, o Prêmio Servidor Cidadão tem o objetivo de incentivar e valorizar servidores estaduais com atuação no âmbito da comunidade baiana, realizando iniciativas que visam a melhoria da qualidade de vida, o aprimoramento da prestação de serviços, o desenvolvimento cultural e a formação profissional ou educacional.

O Servidor Cidadão concede R$ 10 mil para o primeiro colocado, R$ 7 mil para o segundo lugar e R$ 5 mil para o terceiro. Já o quarto colocado recebe R$ 3 mil, enquanto o quinto lugar ganha R$ 2 mil. Um prêmio extra, de R$ 10 mil, contempla uma das instituições dos projetos ou ações selecionadas. As iniciativas voluntárias classificadas entre a sexta e a décima colocação são agraciadas com Menção Honrosa e recebem a quantia de R$ 1 mil cada.