Uneb: inscrições para contratação de professor seguem até esta quinta

As inscrições para contratação temporária de professor(a) substituto(a) da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), seguem até esta quinta-feira (3).

De acordo com o edital de Seleção Pública, são 102 vagas a serem distribuídas em diferentes campi da Universidade.

O edital especifica os critérios de participação dos docentes, a documentação necessária para inscrição e as condições para solicitar a isenção do pagamento da taxa. O processo seletivo consistirá em três etapas: entrevista, aula pública e prova de títulos. A previsão é que o resultado final seja divulgado no dia 19 de novembro.

Do total de vagas oferecidas, 30% serão reservadas aos(as) candidatos(as) que se autodeclararem negros(as) [pretos(as) ou pardos(as)] e 5% para aos(as) candidatos(as) com deficiência. Registra-se que os professores convocados neste edital exercerão a função de substituir professores efetivos afastados de forma justificada.

Os interessados deverão realizar inscrição no site inscrição.uneb.br/substitutoreda2024. A taxa de inscrição é de R$ 200.