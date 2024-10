Cabeção de Malhação canta música do Charlie Brown Jr. para pedir voto no Rio

Recentemente os integrantes remanescentes do Charlie Brown Jr. encaram uma briga na Justiça com Alexandre Lima Abrão, herdeiro do cantor Chorão, que morreu em 2013.

No mês passado, a Justiça de São Paulo permitiu que Thiago Castanho e Marco Britto, ex-integrantes da formação original da banda, continuem utilizando o nome da marca em apresentações.

Em 2022, o filho de Chorão, conseguiu o registro da marca Charlie Brown Jr. no Instituto Nacional da Propriedade Industrial [INPI]. Em março deste ano, os ex-guitarristas acusaram Alexandre de usar documentos falsos no processo.

De acordo com o G1, nos autos do processo, Alexandre relatou à Justiça que em 2021 as marcas Charlie Brown Jr., La Família CBJR e La Família Charlie Brown Jr. foram objeto de um contrato firmado entre ele e os dois músicos, sendo que a titularidade permaneceu com ele.

Como os guitarristas realizaram shows pelo país utilizando os nomes das marcas, Alexandre ingressou com a ação alegando que os pactos foram quebrados. Ele solicitou a interrupção do uso das marcas, suspensão de perfis nas redes sociais com referência às marcas, entre outras medidas.

O juiz Guilherme de Paula Nascente Nunes, da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da capital, avaliou que os ex-integrantes contribuíram durante toda a existência da banda para o sucesso alcançado. Dessa forma, não seria razoável impedi-los de fazer uso de algo que representa a consolidação de um trabalho conjunto

O cantor Alexandre Magno Abrão, o Chorão, da banda Charlie Brown Jr, foi encontrado morto em um apartamento na Zona Oeste de São Paulo, no dia 6 de março de 2013. Ele tinha 42 anos. Seis meses depois, o baixista Champignon, nome artístico de Luiz Carlos Leão Duarte Júnior, tirou a própria vida aos 35 anos.