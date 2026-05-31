De olho na Alba, ex-deputado fortalece base na Chapada Diamantina

O ex-secretário de Agricultura e pré-candidato a deputado estadual, Pablo Barrozo (Avante), participou de um encontro com lideranças locais no município de Brotas de Macaúbas, na Chapada Diamantina.

Barrozo, que já foi deputado estadual entre 2015 e 2018, e quer retornar à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em 2027, recebeu na ocasião o apoio do empresário e político Edilson Campos. Na oportunidade, o alinhamento em torno de um projeto voltado ao desenvolvimento do município foi reforçado entre os presentes.

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“Pablo conhece a realidade do interior, tem serviços prestados à Bahia e reúne as condições necessárias para representar nossa região na Assembleia Legislativa. Estamos nos unindo na construção de um projeto de mudança que pensa o futuro de Brotas de Macaúbas, a geração de oportunidades e a melhoria da qualidade de vida das famílias brotenses", afirmou Campos.

"Precisamos de uma voz forte para defender os interesses do nosso município e da Chapada Diamantina”, completou. Além do empresário, participaram do encontro o ex-prefeito Litercio Junior, o vereador Rominho e as lideranças Junior Feitosa, Marcel Campos, Fagner Martins, Léo Brito, Caio Queiroz e Eliene Ferro.

A agenda de Barrozo no município também incluiu uma visita a uma feira da comunidade de Novo Horizonte, quando conversou com agricultores e feirantes.

União de forças

Ao agradecer o apoio dos representantes locais, Pablo Barrozo ressaltou a importância da união de forças em torno de pautas que promovam o crescimento do município.

“Receber o apoio de Edilson Campos e de lideranças tão respeitadas de Brotas de Macaúbas é motivo de muita gratidão e também de responsabilidade", disse ele.

"Estamos construindo uma união de forças, baseada no diálogo e no compromisso com as pessoas, pensando nessa mudança de rumo para o município, levando mais oportunidades, renda e qualidade de vida para a população. Esse é o caminho para fortalecer Brotas de Macaúbas e toda a Chapada Diamantina”, finalizou Pablo Barrozo.