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PELO INTERIOR

De olho na Alba, ex-deputado fortalece base na Chapada Diamantina

Encontro reforçou o alinhamento em torno de um projeto voltado ao desenvolvimento de município

Redação
Por Redação
Pablo Barrozo (centro) cumpriu agenda em Brotas de Macaúbas neste fim de semana
Pablo Barrozo (centro) cumpriu agenda em Brotas de Macaúbas neste fim de semana - Foto: Divulgação

O ex-secretário de Agricultura e pré-candidato a deputado estadual, Pablo Barrozo (Avante), participou de um encontro com lideranças locais no município de Brotas de Macaúbas, na Chapada Diamantina.

Barrozo, que já foi deputado estadual entre 2015 e 2018, e quer retornar à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em 2027, recebeu na ocasião o apoio do empresário e político Edilson Campos. Na oportunidade, o alinhamento em torno de um projeto voltado ao desenvolvimento do município foi reforçado entre os presentes.

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“Pablo conhece a realidade do interior, tem serviços prestados à Bahia e reúne as condições necessárias para representar nossa região na Assembleia Legislativa. Estamos nos unindo na construção de um projeto de mudança que pensa o futuro de Brotas de Macaúbas, a geração de oportunidades e a melhoria da qualidade de vida das famílias brotenses", afirmou Campos.

"Precisamos de uma voz forte para defender os interesses do nosso município e da Chapada Diamantina”, completou. Além do empresário, participaram do encontro o ex-prefeito Litercio Junior, o vereador Rominho e as lideranças Junior Feitosa, Marcel Campos, Fagner Martins, Léo Brito, Caio Queiroz e Eliene Ferro.

A agenda de Barrozo no município também incluiu uma visita a uma feira da comunidade de Novo Horizonte, quando conversou com agricultores e feirantes.

União de forças

Ao agradecer o apoio dos representantes locais, Pablo Barrozo ressaltou a importância da união de forças em torno de pautas que promovam o crescimento do município.

“Receber o apoio de Edilson Campos e de lideranças tão respeitadas de Brotas de Macaúbas é motivo de muita gratidão e também de responsabilidade", disse ele.

"Estamos construindo uma união de forças, baseada no diálogo e no compromisso com as pessoas, pensando nessa mudança de rumo para o município, levando mais oportunidades, renda e qualidade de vida para a população. Esse é o caminho para fortalecer Brotas de Macaúbas e toda a Chapada Diamantina”, finalizou Pablo Barrozo.

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Tags

Alba Brotas de macaúbas chapada diamantina eleições 2026 pablo barrozo

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