Júnior Marabá reúne 5 mil pessoas em caminhada

Júnior Marabá é favorito à reeleição na Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães. - Foto: Divulgação

O prefeito e candidato à reeleição em Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá (PP), realizou a sua segunda caminhada no sábado, 28, pelas ruas do tradicional bairro Mimoso, ao lado do seu candidato a vice, Franklin Willer (União Brasil).

O ato contou com cerca de 5 mil pessoas que estiveram nas praças públicas para apoiar o nome do progressista, além de aliados e vereadores que apoiam a coligação "A Mudança Vai Continuar".

Durante sua fala, no final do percurso, o prefeito Junior Marabá emocionou os presentes ao falar sobre seu pai, Ondumar Marabá, ex-vereador da cidade, que em 25 de setembro de 2014 faleceu, ao lado da esposa Miriam Borges, vitima de um acidente automobilístico.

"Eu vou cumprir a minha missão. Vou concluir essa missão com o orgulho de ter honrado o nome do meu pai. Já faz dez anos que meus pais nos deixaram. E faz dez anos que eu decidi honrar seu nome na política. E eu estou aqui honrando hoje. Não tem nada mais gratificante que isso", disse o prefeito.

Marabá é apontado como favorito para vencer o pleito, que será decidido no dia 6 de outubro. Na última pesquisa publicada pela AtlasIntel/A Tarde, publicada no dia 22 de agosto, o candidato despontou com 83,7% da intenção de votos.

A Pesquisa AtlasIntel/A TARDE ouviu 802 pessoas em Luís Eduardo Magalhães, no período de 09/08/2024 a 14/08/2024, com coleta via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. Registro no TSE: BA-05619/2024.