RECADO
Rui Costa associa Angelo Coronel e João Roma à Covid-19
Ex-ministro da Casa Civil afirmou ainda que ele e Jaques Wagner são "os dois senadores de Lula na Bahia"
O pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT), subiu o tom nas críticas ao senador e pré-candidato à reeleição, Angelo Coronel (Republicanos), ao afirmar que ele — assim como o também postulante à Casa Alta, João Roma (PL) — são os "candidatos do time das 700 mil mortes pela Covid".
A declaração do ex-ministro da Casa Civil do governo Lula (PT) foi dada na manhã deste sábado, 2, durante o primeiro encontro do Programa de Governo Participativo (PGP), em Irecê, no norte do estado.
A plenária contou com a participação de nomes como o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o senador Otto Alencar (PSD-BA).
Em discurso, sem citar diretamente os adversários, Rui Costa comparou os modelos de gestão do grupo político ao qual faz parte e da oposição.
Além de defender o atual projeto político em vigência no Brasil e na Bahia, ressaltou que ele e o senador Jaques Wagner (PT) — outro pré-candidato à reeleição — são "os dois senadores de Lula da Bahia".
"Esse debate será mais fácil, porque os outros dois senadores [da oposição] já disseram que são candidatos do time das 700 mil mortes pela Covid, são os candidatos das 86 mil casas [do Minha Casa, Minha Vida] paralisadas”, afirmou Rui.
Alinhamento
Ainda na sua fala, Rui Costa reforçou a necessidade de eleger deputados federais e senadores alinhados ao presidente Lula (PT), uma vez que o governo federal vem enfrentando dificuldades, no Congresso Nacional, para aprovar projetos nas duas Casas, já que não conta com a maioria dos parlamentares.
O ex-governador da Bahia afirmou que a formação de uma base sólida no Congresso Nacional será determinante para garantir ainda mais avanços na Bahia e no Brasil.
“Se vocês querem um novo mandato de Lula, ainda melhor do que ele fez, perguntem lá fora: você vai votar em um deputado contra ou a favor de Lula?”, afirmou.
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