Rui Costa associa Angelo Coronel e João Roma à Covid-19

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O pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT), subiu o tom nas críticas ao senador e pré-candidato à reeleição, Angelo Coronel (Republicanos), ao afirmar que ele — assim como o também postulante à Casa Alta, João Roma (PL) — são os "candidatos do time das 700 mil mortes pela Covid".

A declaração do ex-ministro da Casa Civil do governo Lula (PT) foi dada na manhã deste sábado, 2, durante o primeiro encontro do Programa de Governo Participativo (PGP), em Irecê, no norte do estado.

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Senador Angelo Coronel (Republicanos-BA) foi alvo de críticas por parte de Rui Costa | Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

A plenária contou com a participação de nomes como o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o senador Otto Alencar (PSD-BA).

Em discurso, sem citar diretamente os adversários, Rui Costa comparou os modelos de gestão do grupo político ao qual faz parte e da oposição.

João Roma é ex-deputado federal, ex-ministro das Cidades no governo Bolsonaro; atualmente é presidente do PL Bahia | Foto: Reprodução/Câmara dos Deputados

Além de defender o atual projeto político em vigência no Brasil e na Bahia, ressaltou que ele e o senador Jaques Wagner (PT) — outro pré-candidato à reeleição — são "os dois senadores de Lula da Bahia".

"Esse debate será mais fácil, porque os outros dois senadores [da oposição] já disseram que são candidatos do time das 700 mil mortes pela Covid, são os candidatos das 86 mil casas [do Minha Casa, Minha Vida] paralisadas”, afirmou Rui.

Alinhamento

Ainda na sua fala, Rui Costa reforçou a necessidade de eleger deputados federais e senadores alinhados ao presidente Lula (PT), uma vez que o governo federal vem enfrentando dificuldades, no Congresso Nacional, para aprovar projetos nas duas Casas, já que não conta com a maioria dos parlamentares.

O ex-governador da Bahia afirmou que a formação de uma base sólida no Congresso Nacional será determinante para garantir ainda mais avanços na Bahia e no Brasil.

“Se vocês querem um novo mandato de Lula, ainda melhor do que ele fez, perguntem lá fora: você vai votar em um deputado contra ou a favor de Lula?”, afirmou.